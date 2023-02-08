10 ili vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde son durumu paylaştı.
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor.
Depremlerin ardından ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde can kaybının 35 bin 418'e, yaralı sayısının 105 bin 505'e yükseldiğini belirtti.
Vira Haber
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Etiketler : deprem, kahramanmaraş deprem, deniz ulaşımı, AFAD
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