134 Yerde 1000 Dalgıç, Cumhuriyet’in En Büyük Dalışına Davet

Cumhuriyet coşkusu; Bitlis’teki Nemrut Gölü’nden Kaş’ın berrak sularına kadar her yerde yaşanacak. Azerbaycan, Makedonya, K.K.T.C.’den de dalgıçların ortak olduğu coşkuya A.B.D.’de yaşayan serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç da katılacak.

Dalışın merkez üssü Dolmabahçe Sarayı

Suyun altında unutulan ulusal değerleri hatırlatırken, denizlerinin korunması için çabalayan dalgıçlar tarafından kurulan Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Türkiye’de gerçekleşen en büyük dalışa imza atmaya hazırlanıyor. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ardından Büyük Önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 100 ayrı noktada yapılması planlanan dalış hedefini aşarak 134 ayrı yerde gerçekleşecek.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu Başkan Yardımcısı Gökhan Karakaş, “Büyük zorluklarla kurulan şanlı Cumhuriyetimizin temel kazanımlarını korumak ve ulusal birliğimizi devam ettirmek için derinlere ineceğiz. Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleşmeyen bu dalışın merkezi Atamızın gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nın önü olacak” dedi.

120 metreye dalan ilk kadın Yasemin Dalkılıç da katılıyor.

Bitlis-Tatvan’da 2 bin 650 metre yükseklikte bulunan Nemrut Krater Gölü’nde dalacaklarını söyleyen Dalış Eğitmeni Kadir Ekinci, “Cumhuriyet’e gönül veren dalgıçlar, Mavi Vatan kavramının heyecanını cennet vatanımızın her mavisinde yaşatacak” dedi. Fethiye’de dalacaklarını söyleyen Dalış Eğitmeni Savaş Yapman ise, “Cumhuriyet coşkusu en güzel denizde ve derinde kutlanacak.” dedi.

Dalışa Türkiye’nin ilk serbest dalış rekortmen kadını Yasemin Dalkılıç A.B.D.-Florida’dan katılacak. Sualtı belgesel yapımcısı Savaş Karakaş, Fethiye derinliklerinden Cumhuriyet Dalışı’na destek verecek. Etkinliğe ayrıca rap müziğin genç ve üretken sesi Erhan Tozkoparan (Yankee) ile Türk pop ve Latin müziği şarkıcısı Ege’nin, 100. yıla özel hazırladıkları marş ve şarkıları ilk kez yayınlanacak.

Artvin’den Hatay’a kadar 134 farklı noktada aynı çoşkuyla Cumhuriyet Dalışı gerçekleşecek.

Tüm Türkiye Dalış Başlangıcı: 21 Ekim 2023 Cumartesi- Saat: 11.00

Merkez Dalış: Dolmabahçe Sarayı Önü- 22 Ekim 2023 Pazar- Saat: 11.00

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu

Gökhan Karakaş (05323756914)-Alp Armutlu (0532424132121)

Vira Haber