2018’in en büyük süperyatı suya indirildi

Dünyanın önde gelen süperyat üreticilerinden Oceanco, 2018’in en büyük süperyatlarından birini suya indirdi. 90 metrelik ‘Shark’ projesi, tersanenin Alblasserdam tesislerinde denize kavuştu.

Oceanco tarafından çelik gövde ve alüminyum üst binadan inşa edilen süperyat, Lloyd standartlarında üretildi. 4 kat güverteye sahip yatın iç mekanını Nuvolari Lenard tasarladı. Süperyatın dış çizgilerinden ise Luiz de Basto sorumluydu. Bu proje sayesinde Luiz de Basto ile ilk defa çalışma gerçekleştiren Oceanco, dünyanın en büyük süperyatları listesinde ilk 200’e bir model daha sokmuş oldu.

Shark, 6 kamarasında toplam 12 misafir kapasitesi sunuyor. Tamamen kendine özel teras alanıyla dikkat çeken tekne sahibi kamarası, süperyatın üst güvertesinde konumlanıyor. Güvertenin terasında spa havuzu da yer alıyor.

Süperyatın ana salonu, özel nitelikleriyle öne çıkıyor. Tavandan yere kadar uzanan 2,3 metre boyundaki camlarıyla, dış manzara ana salona benzersiz bir atmosfer katıyor. Köprü güvertesindeki yüzme havuzu ve havuza üst güverteden akan şelale tasarımı ise, imza niteliğindeki tasarım unsurlarından bir başkası.

En üst güvertesinde helikopter pisti, dalış merkezi, hamam, sauna ve denizaltı gibi unsurlar da yine Shark’ın önemli özellikleri arasında.

Toplamda 31 kişilik mürettebatıyla hizmet vermek üzere planlanan Shark projesi, biri servis için ayrılmış olarak iki asansörle donatılmış.

Çift 4828 beygirlik MTU 20V4000 M73L makinelerle güçlendirilen süperyatın, bu yaz sahibine teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber