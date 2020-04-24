Karadeniz'de İlk Sondaj Başlıyor Bakan, Tarih Verdi

Fatih sondaj gemisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Dönmez, Akdeniz’de devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dönmez, “Fatih sondaj gemimizin iş planı tamamlanınca şu anda biz gemimizi Marmara’ya çektik.

Niyetimiz Temmuz ayı içerisinde Karadeniz’de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak. Akdeniz’de çalışmalarına devam eden Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik çalışmalarına devam ediyor.

Yavuz sondaj gemimiz de an itibariyle adanın batısında. Selçuklu-1 lokasyonunda çalışmalarına devam ediyor. Bu krizi atlatır atlatmaz eski tüketim seviyelerine ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Vira Haber

Vira Haber