8 milyon Euro tasarruf edilecek

Wyndham Grand Kalamış Otel’de gerçekleştirilen imza töreninde Türk Armatörler Birliği ve Alfa Laval Türkiye ve Yurt dışı yetkilileri hazır bulundu. Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç, projenin bir “kazan kazan” projesi olduğunu söyleyip iki tarafa da yaptık özverili çalışmalar için teşekkür etti. Türk Armatörler Birliği’nin, balast suyu sistemlerinde Alfa Laval’i tercih etmesi ile birlikte yaklaşık 8 milyon Euro tasarruf edeceği belirtildi. Teşekkür konuşması için sahneye gelen ilk isim Alfa Laval Türkiye Direktörü Tayfun Aydemir'di. Aydemir bu büyük projenin Alfa Laval için global çapta en büyük gemi adeti siparişini içerdiğini belirtti ve örnek olmasını temenni etti.

BİLİMSEL YÖNTEMLE SEÇİLDİ

Projenin teknik komitesinde aktif olarak rol üstlenen Simge Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Er, projenin bileşenlerine tek tek teşekkür ettiği bir konuşma yaptı. Er, projede Alfa Laval ile anlaşılmasına giden süreçte son derece bilimsel ve demokratik eleme mekanizmalarını devreye soktuklarını ve öyle karar verdiklerini söyledi. Murat Er bu proje için en kısası altı saat süren 40’tan fazla toplantı yaptıklarını söyledi.

Murat Er ayrıca, imza törenine katılan DTO Yönetim Kurulu üyeleri Başaran Bayrak ve Adnan Naiboğlu’na da teşekkürlerinin iletip, törene katılamayan Tamer Kıran’ın selamlarını gönderdiğini, DTO’nun mutlaka bu organizasyonda temsil edilmesi gerektiğini ve bu projenin Türk denizciliği için çok önemli ve örnek bir proje olduğunu söylediğini iletti. DTO Yönetim Kurulu üyesi Başaran Bayrak da yaptığı konuşma da marifetin iltifata tabi olduğunu ve bu projede emeği geçen herkesin alkışlanması gerektiğini söyledi. Bayrak, ayrıca bu projenin DTO Yönetimi tarafından da dikkatle izlendiğini ve takdir ile karşılandığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından imza törenine geçildi.

Vira Haber