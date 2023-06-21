ABS’den Methonol semineri

Denizcilik sektörünün önemli temsilcilerinden olan ABS, 21 Haziran Çarşamba günü metenol konulu semineri yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Fosil yakıtlara alternatif olabilecek metenolün konuşulduğu seminerde açılış konuşmasını ABS Türkiye Genel Müdürü Seyfettin Tatlı yaptı.

Uzun bir aranın ardında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Seyfettin Tatlı, katılımın yoğun olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Seminerde alternatif yakıtlar ve dekarbonizasyon konunun ele alınacağını hatırlatan Tatlı, “Bu konular artık ana gündemimiz, herkesi ilgilendiren bir mesele. Özellikle sanayi devriminden sonra son 100-150 yıldır dünyaya epeyce zarar verdik. İnsanlık olarak çok gelişmiş sayılmayız. Şimdi karbon oranını nasıl azaltacağız bunlara bakıyoruz. Metonol ve hidrojen önümüzde olan başlıklar. En azından dünyaya zarar verdiğimizin farkındayız. Bu konular çok önemli” diye konuştu.

Seminerin devamında alanında uzman isimler olan ABS Düzenleyici İşler Başkan Yardımcısı Stamatis Fradelos, Küresel Gaz Ölçümleri Danışmanı Vangelis Karageorgos, MAN Enerji Çözümleri Müdürü Mevlüt Civelek, Wartsilla Dekarbonizasyon Modelleme Hizmetleri Müdürü Vasilios Lamaris ve kıdemli mühendisi Fatih Ayrık birer sunum yaptı.

Vira Haber