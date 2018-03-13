ADİK, Katar ile 2 adet eğitim gemisi kontratı imzaladı

Qatar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, subay adayı öğrencilerin teorik ve pratik eğitimi için üzerinde öğrenci ve öğretmenler için yeterli imkânlara sahip olan 2 adet Öğrenci Okul Gemisi siparişi verdi.

Gemiler, SSM’nin stratejik ortaklarından olan Anadolu Tersanesi tarafından İstanbul’da inşa edilecek. Daha önce Türk Deniz Kuvvetlerine 8 adet LCT ve üzerinde 8 adet LCVP bulunan 2 adet LST inşaatlarını başarıyla tamamlamış olan Anadolu Tersanesi, her iki gemiyi de 36 ay içinde tamamlayıp teslim edecek.

Gemiler yaklaşık 90 mt boyunda ve 1.950 ton tam yük deplasmanına sahip olacak. Askeri öğrenci eğitimi dışında, orta büyüklükteki helikopter platformuna sahip olacak Eğitim Gemileri, ayrıca öğrencilere silahlı savaş yönetimi eğitimi de verebilecek. Gemiler ikincil görev olarak ekonomik bölgede karakol görevleri de icra etme kabiliyetine sahip olacaklar.

Vira Haber