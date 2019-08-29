Adrian Darya 1 Türk karasularında

Celibelitarık’ta el konulan ve 15 Ağustos’ta serbest bırakılan “Adrian Darya 1” isimli İran petrol tankerinin Mersin Limanı’na yanaşacağı öne sürüldü. Tankerin yükünü bu limanda boşaltacağı iddia edildi.

Uluslararası bir skandalın ortasında kaldıktan sonra adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankerinin Türkiye’nin karasularına girdiği ve Mersin’e yöneldiği iddia edildi.

Konuya ilişkin konuşan Mersin Limanı'ndan bir kaynak, 'Adrian Darya 1' isimli İran’a ait petrol tankerinin Cebelitarık’tan serbest bırakılmasının ardından Türkiye karasularına girdiğini ve şu an Mersin Limanı’na gittiğini söyledi.

Kaynağa göre, tankerin yükü limana vardıktan sonra boşaltılacak.

Daha önce Associated Press(AP), tankerin, rotasını Yunanistan'ın Kalamata Limanı’ndan Mersin'e çevirdiğini aktarmıştı.

İran, bir süre önce petrolün satıldığını açıklamış, ardından da tankerin satıldığını duyurmuştu. Ancak İran, tankerin ve petrolün nereye satıldığına dair bir açıklama yapmamıştı.

Vira Haber