Akkuyu’nun temeli yarın atılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, hayallerinden biri olan nükleer enerji için en önemli adımın bu hafta atılacağını söyledi. Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz" dedi.

"60 YILLIK RÜYA GERÇEK OLUYOR"

Nükleer enerjinin Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olduğunun altını çizen Albayrak, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz. Şimdi, dünyada 450'den fazla, inşaat halinde 55'ten fazla nükleer santral var. İnşallah Türkiye bu temel atma töreniyle 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak için nükleer güce sahip olarak, bağımsız, kesintisiz enerji, teknolojik anlamda kaynak çeşitliliğiyle birlikte başka bir lige çıkmanın en önemli adımlarından birini atacak." diye konuştu.

Akkuyu NGS'de geri sayım

Rusya Enerji Bakanı Novak "(Akkuyu NGS) İnşaat belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Projeye stratejik yatırım statüsü veren Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi şirketimiz inşaat izni bekliyor ve bu iznin verileceğinin teyidini de aldık. Hizmet pasaportlarına vizelerin kaldırılmasını, iş adamları ve iki ülke arasında mal taşıyan ağır vasıta şoförlerine yönelik vizelerin de kolaylaştırılmasını destekliyoruz" dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine ilişkin, "İnşaat belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Projeye stratejik yatırım statüsü veren Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi şirketimiz inşaat izni bekliyor ve bu iznin verileceğinin teyidini de aldık." dedi.?

Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında yarın düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) ve Akkuyu NGS'nin temel atma töreni öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

ÜDİK'in, Türkiye ve Rusya arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Novak, "Konseyde 2017'nin sonuçları ele alınırken, 2018 ve orta vadede atılacak adımlar istişare edilecek. Geçen yılı ele aldığımızda, ticari ve ekonomik iş birliğimiz son derece olumlu bir eğilim içinde bulunuyor." diye konuştu.

Novak, iki ülke tarafından konulan hedeflere henüz ulaşılamadığını ancak bu yönde hızla ilerleme kaydedildiğini dile getirerek, "Ocak ayında ticaret hacmimiz bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 60 arttı. Bu çok olumlu bir işaret. Çünkü tüm kısıtlamalar kaldırılıyor ve ticari serbestlik tüm alanlara yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile özellikle sanayi, ulaşım, telekomünikasyon ve tarım alanlarındaki iş birliğinin artırılması gerektiğine işaret eden Novak, "Geldiğimiz noktada neredeyse tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Türk ortaklarımızdan dana, kümes hayvanları ve koyun etinin Türkiye'ye ihracatı için izin vermelerini bekliyoruz. İki şirketimiz gerekli denetimleri geçmiş durumdalar. Bu şirketlere yönelik bir kararın alınmasını bekliyoruz. Biz, 5 Mart itibarıyla Türkiye'den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak ticarette tam serbestlik yönünde adım attık." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarının kademeli bir şekilde kaldırılmasını desteklediklerinin altını çizerek, "Türk ortaklarımıza teklifimizi ilettik. Hizmet pasaportlarına vizelerin kaldırılmasını, iş adamları ve iki ülke arasında mal taşıyan ağır vasıta şoförlerine yönelik vizelerin de kolaylaştırılmasını destekliyoruz. Bunun kısa süre içinde gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum, Türk ortaklarımızın kararını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Enerjide dev projeler

Novak, Türk ve Rus liderlerin katılımıyla yarın temelinin atılması beklenen Akkuyu NGS'nin Türkiye için son derece önemli bir proje olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Projenin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'e yetiştirilmesinin planlandığını belirten Novak, "İnşaat belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Projeye stratejik yatırım statüsü veren Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi şirketimiz inşaat izni bekliyor ve bu iznin verileceğinin teyidini de aldık. Böylelikle projenin temeli atılacak ve inşaat başlayacak." dedi.

Novak, öncelikle Türk yatırımcıların projenin inşaat ve işletme kısımlarında yer almalarının önemli olduğunu ifade ederek, bu konuda Türk şirketlerle son derece yoğun görüşmeler sürdürüldüğünü ve olumlu sonuçlar alınacağını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin ikinci hattı için çok sayıda ülkeyle görüşmelerin devam ettiğinin altını çizen Novak, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci hattının inşa edilmesi ve Güney Avrupa'da bu altyapının sağlanması için söz konusu ülkelerin projeyle ilgilenmesi son derece önemli. Bugün projeye bu ilginin gösterildiğini görüyoruz. İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya üzerinden çeşitli rotaları değerlendiriyoruz. Gazprom, Enerji Bakanlığının da katılımıyla şu anda doğalgazın alıcılarıyla ticari görüşmeler yürütüyor. Avrupa Komisyonu ile de temas halindeyiz. Doğalgaz sevkiyatıyla ilgili en etkin seçeneğin tercih edileceğini düşünüyorum."

Vira Haber