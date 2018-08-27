Alanya'da iskelede tekne krizi büyüyor

Alanya’da tur yapan iki turistik tekne, önceki gün korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Gülbahçe ve Vikingen Line teknelerinin işletmecileri husumetlerini denize taşıyarak yolcuların bulunduğu teknelerle kasti olarak birbirlerine çarptılar. Her iki teknenin içerisinde de yerli-yabancı turistler bulunurken, bu olayın yaşanması faciaya davetiye çıkardı. Olayın ardından tekne çalışanlarının birbirlerine silah çektiği iddiaları da ortaya atıldı. Karakola taşınan olay sonrası müşterilerin ifadeleri alınırken, iki tarafın 'Tekneler bağlanmasın' düşüncesiyle birbirlerden şikayetçi olmadığı, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin olaya bizzat müdahil olduğu ifade edildi. Çok sayıda tekne çalışanının ise gözaltına alındığı öğrenildi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

Konuya ilişkin Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Bu yapılanlar doğru değil. Hele hele içerisinde turistlerin olduğu esnada böyle bir olaya kalkışılması cezasız kalmaz. Belirtildiği gibi eğer kendi aralarındaki husumet dolayısıyla böyle bir işe kalkıştılarsa bedelini ödemeliler. Bu yaptıkları Alanya'ya büyük zarar verdi. İnsanların canını hiçe saymanın affı olmaz. Biz de Alanya Belediyesi olarak hukuki sınırlar içerisinde elimizden geleni savcılığın vereceği karar neticesinde yapacağız. Sürecin takipçisiyiz. Gerekli adımlar atılacak" dedi.

'KABUL EDİLEMEZ BİR DAVRANIŞ'

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin de "Alanya'da tekneciler arasında yaşanan sorunların ve yaşanabilecek sorunların altını defalarca çizdik. Bu konu özelinde baktığımız zaman, kabul edilemez bir durum. Geçmişte Alanya İskelesi'nde sorunlar oldu, gemi battı, çok canlar kaybettik. Tekrar o günlere dönülmesine izin veremeyiz. Alanya İskelesi ile Alanya Yat Limanı'nın güçlü ve iradeli şekilde yönetilmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde Alanya İskelesi ile Alanya Yat Limanı arasında yer takası gerçekleşmeli. Böylelikle daha rahat güvenlik tedbirleri alınır ve uygulanır. Bu tür sorunlar yaşanmaz, bu da Alanyamızın imajına, marka değerine büyük katkılar sağlar. İskele-liman değişikliği için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'HUSUMET DEĞİL ACELECİLİK'

Alanya Yatçılar Kooperatifi Başkanı Bülent Elbeller ise "İddia edildiği gibi kaptanlarımız arasında bir husumet yok. İki genç kaptanımızın aceleciliğinin doğurduğu bir kaza. Aslında işin özü fındık içini doldurmaz. Bir arkadaşımız limandan hızlıca çıkmak, bir diğer arkadaşımız da hızlıca yanaşmak isterken bir sürtüşme yaşanıyor, hepsi bu. Elbetteki yaşananları savunacak değiliz, en nihayetinde can taşınıyor orada ama bahsedildiği gibi husumet olayı değil. Şükür ki kimsenin canına zarar gelmedi" ifadelerini kullandı.

Vira Haber