Amerika Birleşik Devletleri ve Panama Cumhuriyeti Uluslararası Uygunluk Konularında İş Birliği Yapmak İçin Güçlerini Birleştiriyor

Toplantı esnasında AMP ekibi kurumun, Panama Gemi Sicilinin ve Seyir ve Deniz Emniyeti Departmanının Kontrol ve İzleme Biriminin Panama ticaret donanmasına kayıtlı gemilerin ayrıntılı inceleme ve sürekli izleme açısından rolünü anlattı.

Bu kısım için Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’nin İran’a ilişkin konulardan sorumlu asistanı Abram Paley, İran İslam Cumhuriyeti’nin tutarsız tavırları karşısında iki ülkenin iş birliğini devam ettirmesinin önemini açıkladı. Kendisi ayrıca her iki ulusun da ortak bir amacı olduğunu ve bu nedenle de fikir alışverişinde olmanın ve son birkaç yıldır olduğu gibi ortaklaşa çalışmanın sağlıklı olduğunu söyledi.

Gündeme alınan konular arasında Panama bayraklı gemilerin İran petrolünün taşınması için kullanılmış olma ihtimali de vardı. Ancak bilindiği kadarı ile Panama Sicilinde bugüne kadar İran uyruklu kişilere ait hiçbir geminin bulunmadığı teyit edildi. Bu anlamda Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi Baş Danışmanı Miad Maleki, Panama bayrağının ve ticaretinin itibarının Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli olduğunu ve Panama Cumhuriyeti’ne sonsuz güvendiklerini belirtti.

Toplantıda aynı zamanda Amerika Birleşik Devleti ve Panama hükümetlerinin bu konuların üstesinden gelebilmek için 2020 yılında geliştirdiği formalite ve protokollerin de üzerinde duruldu. Ancak, güncel olarak Panama Gemi Sicilinden gemilerin iptaline ilişkin taleplere ilişkin resmi bir bildirim yapılmadığı da belirtildi.

Gemi iptallerinin bahsi geçen işlemi düzenleyen, özellikle 6 Ağustos 2008 tarihli ve 57 sayılı Kanuna uygun olarak Panama yasaları çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini de belirtmek uygun olur.

Ayrıca, AMP ekibi 2019 yılından bugüne kadar 706 adedi resen ve 157 adedi ise fesih veya yasal satış yoluyla iptal edilen 863 adet gemiye ilişkin istatistikleri gösterdi. Ayrıca Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından listelenen Panama bandıralı gemilerin istatistikleri ve Sicilin iptal işlemlerinden doğacak sonuçlara dair olan istatistikler de gösterildi.

Ek olarak, OFAC listesinde olan 41 gemiden 24’ünün sicil tarafından hali hazırda iptal edildiği ve web sayfasında yer alan bilgilerin Nisan ve Haziran 2023 aylarında resmi notlarla güncellenmesinin talep edildiğinin altı çizildi ve kanıtlarla gösterildi. 6 gemi daha iptal edilmiş olup kalan 11 gemi ise iptal sürecindedir. Bu işlemler tamamlandığında OFAC listesinde bulunan toplam 41 gemi resmi olarak bildirildiği üzere iptal edilmiş olacaktır.

Tartışılan bir diğer nokta, satışa çıkarılma ve yaptırım sürecinin resmileştirilmesi sırasında sicil değişikliğinin önlenmesine yardımcı olacağından satışa çıkarılacak veya yaptırıma tabi tutulacak gemilere ilişkin bilgilerin diğer sicillere bildirildiği gibi Panama'ya da önceden bildirilmesinin önemiydi.

Ziyaret esnasında, ABD delegasyonu Panama Filo Kontrol ve İzleme Merkezini ziyaret etme ve işlevini ilk elden gözlemleme fırsatına sahip oldu.

Toplantının sonunda hükümetler arasında bilgi ve talep alışverişine yönelik oluşturulan protokolün devamının yanı sıra, her iki ülkenin gelecekteki yönetimlerinde bu çabaları kurumsallaştırmaya devam edecek ikili iş birliği anlaşmasının imzalanması ihtimali üzerinde anlaşmaya varıldı.

Paley’in Panama Hükümetinin sorumlu bir Gemi Sicili ve uluslararası deniz ticaretinde önemli bir stratejik ortak olarak sorumluluklarına odaklandığından emin olduğunu ifade ederek toplantıyı sonlandırması Panama Denizcilik Otoritesi için memnuniyet vericiydi. Her iki hükümetin de temsilcileri sorumlu denizcilik endüstrisi için el ele çalışmaya devam etme sözü verdi.