Antarktika Buzullarının Erimesiyle Durgunlaşan Okyanuslar Daha Az Karbondioksit Emiyor

Avustralyalı bilim insanları tarafından hazırlanan yeni bir rapor, hızla eriyen Antarktika buzullarının okyanus akıntıları üzerinde belirgin şekilde durgunlaşmaya yol açtığını ve bu durumun, okyanusların karbondioksit emme kapasitesini azalttığını gösterdi.

BBC'nin haberine göre, Nature dergisinde yayımlanan raporda, okyanusun en derinlerinde yer alan ve dünya genelinde ısı ve besin maddelerinin dolaşımında kilit rol oynayan sular incelendi.

Antarktika buzullarının erimesiyle derin okyanus akıntılarında durgunlaşma meydana geldiği ortaya konulan raporda, bu durumun iklimi olumsuz etkilediği kaydedildi.

Durgunlaşmaya, tatlı su kaynakları olan Antarktika buzullarının erimesiyle deniz suyunun yoğunluğunun azalmasının ve daha az tuzlu hale gelen sularda aşağı yönlü hareketin yavaşlamasının yol açtığı belirtildi.

Bilim insanları, Kuzey ve Güney yarım kürelerde binlerce yıldır nispeten istikrarlı olan derin okyanus akıntılarında meydana gelen durgunlaşmanın, okyanusların atmosferdeki karbondioksiti emme kabiliyetini azalttığını ve dolayısıyla iklim üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade etti.

Avustralyalı araştırmacılar, küresel sıcaklık artışının mevcut oranlarda devam etmesi halinde, okyanusları yönlendiren derin su akıntılarının 2050'ye kadar yüzde 40 azalacağını tahmin ediyor.

Rapora katkıda bulunan deniz bilimci Adele Morrison, okyanuslardaki dolaşımının yavaşladıkça yüzeydeki suyun hızla karbon emme kapasitesine ulaştığını, daha derinlerden karbona doymamış su ile yer değiştirmediğini ve bu durumun deniz diplerindeki besinlerin ortaya çıkmasını zorlaştırdığını belirtti.

Vira Haber