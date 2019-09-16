Balık turnuvası Tuna Masters Teos Devler Ligi 19-22 Eylül’de…

Tuna Masters Teos, yine rekor büyüklükte balıklar ve ekip çalışması ile devleşen balıkçılarla adından söz ettirecek. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşecek olan yarışma, kısa sürede Avrupa’nın en iddialı turnuvaların biri haline geldi. Birçok farklı ülkeden katılımcının yer aldığı turnuva, özellikle Güney Afrikalı ustaların katılımıyla müthiş bir rekabet yaşıyor.

Geçen yıl 190 kilogram ağırlığında en büyük balığı yakalayan Bluefin ekibi iken, 2017 yılında da rekorları alt üst eden 295 kilogramlık bir dev orkinos Baracuda ekibi tarafından yakalanmıştı. Bu yıl da yine bölgede yaşayanların ve yarışmacı teknelerinin yoğun katılımıyla, ekiplerin yarış heyecanı bizleri bekliyor.

Yılın Tuna Master takımı seçilecek

Bu sene başlayan yeni bir uygulama ile Tuna Masters Teos yarışmasından alınacak puanlar, bir sonraki ayak ile birleştirilerek, “yılın Tuna Master takımı” seçilecek ve bir yıl boyunca bu unvanı ve temsil eden “kemer”i taşıyacak.

Tuna Masters ormanı kurulacak

Ayrıca çevre sorumluluğu taşıyan Tuna Masters organizatörleri Murat İyriboz ve Elvio Pennetti, bu yıl İzmir’in yaşadığı orman yangını felaketine kayıtsız kalmadılar. Tuna Masters Teos nakit para ödülleri, yarışmacıların da destekleri ve bağışları ile bu yıl, Ege Orman Vakfı ile yapılan bir protokol çerçevesinde oluşturulacak “Tuna Masters Ormanı” projesinde kullanılacak.

Murat İyriboz ve Elvio Pennetti , “Turnuva tarihlerinde keyifli ve heyecanlı bir gün geçirmek için tüm meraklıları Teos Marina’ya bekliyoruz. Gün boyunca sergilenen ürünler ve etkinlikler coşku dolu olacak. Özellikle saat 16.00’dan sonra balıkların tartıya gelişini kaçırmamanızı öneriyoruz” dediler. Detaylı programa ve diğer bilgilere www.tunamastersteos.com adresinden ulaşılabilir.

Vira Haber