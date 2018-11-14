Başarılı ve Adından Söz Ettiren İş İnsanı Bedrettin Ekdi

Bedrettin Ekdi'nin iş insanı kimliğinin yanı sıra sahip olduğu bir diğer kimlik de Siirtli Ağa adıdır. Siirt'te yer alan Ekdi aşiretinin ağası olarak tanınmaktadır. Bünyesinde yaklaşık olarak 60 farklı köy yer almaktadır. Bu köylerin tüm yönetimini sağlamaktadır. Köylerin maddi anlamda bir getirisi olmasa da Siirtli Ağa manevi anlamda köylere sahip olmaktan çok memnun. Onun için köylerinden de değerli olan bir diğer ilçe de Nişantaşı olmaktadır. İstanbul'un Nişantaşı ilçesini hem çok sevmekte hem de çeşitli yatırımları ile ilçeyi kalkındırmaktadır. En son Nişantaşı Spor Kulübü'nün başkanlığına getirilmesi ile adından söz ettirmiştir.

Nişantaşı Spor Kulübü Başarısını Bedrettin Ekdi'ye Borçlu

Bedrettin Ekdi, Nişantaşı'na olan sevgisini Nişantaşı Spor Kulübü'nün başkanlığını alarak kanıtlamıştır. Kulübün başkanlığını almasının yanı sıra maddi ve manevi desteği de eksik etmeden sunmaktadır. En önemli desteği ise kulüp oyuncularına sunmuş olduğu hazırlık maçı primidir. Hazırlık maçı primi hiçbir spor kulübünde hiçbir oyuncuya verilmezken Bedrettin Ekdi, paramın kahyası mısınız diyerek 100 bin TL ödeme yapmıştır. Bu durum futbolcular için de bir motive kaynağı olmuştur. Şimdilerde Bedrettin Ekdi'siz Nişantaşı Spor başarısızlığa sürüklendiği için oyuncular ve kulüp yöneticileri Bedrettin Ekdi'yi aramaktadır.

Bedrettin Ekdi'nin Lüks Sünnet Düğünü

Nişantaşı sevgisinin yanı sıra oğluna olan ilgisiyle de adından sık sık söz ettirmektedir. Bedrettin Ekdi 8 yaşındaki oğlu Murat Ekdi için inanılmaz bir sünnet düğünü organizasyonu düzenledi. Yaklaşık 1 milyon dolar harcama yapan Ekdi, düğüne birbirinden ünlü sanatçıları da davet etti. Seda Sayan, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Gönül Yazar, Adnan Şenses, Burak Kut, Defne Joy Foster gibi isimler düğüne katıldı. Çok eğlenceli geçen düğünde çocuğa verilen sünnet hediyesi çok ilgi çekti. Altın kaplama bir tabanca hediye edildi ve Bedrettin Ekdi bu durumdan oldukça memnun kaldı. Bazı kişilerden tepki toplasa da Bedrettin Ekdi oldukça memnun kaldı.