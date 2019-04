Bereket Öner, güzel haberleri verdi

Yatırım ve finans danışmanı Bereket Öner, açıkladığı yatırım kararı ile başta Antalya olmak üzere iş dünyasının gündemine oturdu. Bir süredir yeni proje çalışmaları yaptığı bilinen ve uzman bir ekip ile hareket eden iş adamı kereste ve kütük fabrikası açmaya karar verdi. Antalya’da açılacak olan üretim tesisi, 60 trilyona mal olacak ve yüzlerce işçinin çalışmasını sağlayacak.

Kereste ve Kütük Sektöründe Söz Sahibi Olacak

Türkiye’nin son yıllarda kereste ve kütük ihracatında gerilediğini fark eden Bereket Öner, ekibi ile birlikte bu alanda yatırım yapma kararı aldı. ABD, Finlandiya, Rusya ve Kanada büyük teknolojik tesislere imza atarken, ülkemiz genellikle küçük çaplı firmalar ile sektörde tutunmaya çalışıyor. Öyle ki kereste fabrikalarının yüzde 60’ını aile şirketleri oluşturuyor. Bereket Öner, bu durumu iyi analiz ettiklerini söyleyerek, yeni nesil teknoloji ile tanışmış bir tesis kuracaklarını belirtiyor. Açılacak olan projede yüzden fazla işçi çalışacak. Küçük çaplı işletmelerin ucuz hammadde ihtiyacı karşılanacak. Planlı bir sıçrama hedefi olan tesis, her sene kendi kapasitesinin bir üstüne çıkacak. Yaklaşık 10 yıl içerisinde tam kapasiteye ulaşacak tesis, ülkenin gururu olacak. Bereket Öner liderliğinde ağaç endüstrisinde söz sahibi olunacak.

Yurtdışı Pazarında Ülkenin Sesi Olacak

Sektörün güçlü ülkeleri, her sene kendi üretim oranlarını yükseltiyor ve daha ucuza ürün temin ediyor. Bununla beraber Amerika ve Avrupa’daki endüstriyel ormanlar daha verimli bir üretimi sağlıyor. Bununla baş etmek için iyi planlanmış ve profesyonel yönetilen firmalara ihtiyaç olduğunu söyleyen Bereket Öner, kendi firmasında bunu sağlayacak. Şirket yurtdışında öncelikle Japonya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine açılacak. Burada özellikle en büyük tedarikçi olarak görünen Rusya2nın alternatifi olmak amaçlanıyor. Girdiği her sektörde başarı yakalamasının yanında, sektörün her anlamda gelişmesi için sorumluluk alan Bereket Öner, kereste ve kütük sektörünün zorluklarının aşılması için de çaba sarf edecek. Daha çok yatırımın sağlanması ve yurtdışı teşviklerin artması için sektör bileşenleri ile faaliyetler yürütecek.

Bağlantılı Sektörlere Katkı Sağlanacak

Tek başına kereste ve kütük tesisleri, ekonomide yüzde 4’lük bir alanı kaplıyor. Ancak bu sektörden beslenen diğer üretim alanları ülke ekonomisinin en yüksek cirolu işletmelerini barındırıyor. Mobilya, parke, kağıt, aydınlatma, dekor ve ev imalatlarında kereste ve kütük kullanılıyor. Bereket Öner, iç piyasada faaliyet gösteren firmaların ithal ürünleri kullandığını üzüntü ile karşıladıklarını ifade ediyor ve orman zengini ülkemizin kendi kendine yetebileceğini ifade ediyor. Açacakları tesiste öncelikli olarak bu firmaların ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflediklerini vurguluyor. Kendinden emin şekilde yola çıkan Bereket Öner, bugünlerde en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Başarıya nasıl ulaşıldığı merak edilen genç iş adamı kimdir, nerede doğmuştur, hangi okulları bitirmiştir, iş dünyasında hangi başarıları yakalamıştır?

Bereket Öner Kimdir?

Bereket Öner, 1984 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi , Köksal Toptan Koleji’nde, üniversiteyi Bilkent Üniversitesi’ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okudu. İktisat eğitiminden sonra Ankara’dan ayrıldı ve yüksek lisans için Kaliforniya’ya gitti. Kaliforniya Üniversitesi’nde finans alanında yüksek lisans eğitimi alan Bereket Öner, bir müddet çalıştıktan sonra Ankara’ya döndü. Sincan Styropor’daki başarıları onun iş dünyasına damga vurmasını sağladı. 24 yaşında iken CEO oldu ve “Yılın En Genç CEO’su” ödülünü alarak gururlandı. Sincan Styropor, onun liderliğinde ısı yalıtım sektöründen strafor köpük üretim rekorları kırdı. Aynı başarı satışlara da yansıdı. Herşey yolunda iken kendi işine odaklanmak isteyen Bereket Öner, buradan ayrıldı yatırım danışmanlığı firmasını kurdu. Yatırım ve finans danışmanı olarak global birçok firmanın projelerine yön verdi. İnşaat alanında da başarılı eserlere imza atan genç iş adamı, sosyal faaliyetlerde de bulunarak, sorumlu bir iş adamı profili çizdi.