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Bir tarihe vade ettik

Bir tarihe vade ettik

Deniz Ticaret Odası kurucularından ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Eski Başkanı Kaptan Metin Leblebicioğlu denizcilik camiasının tam kadro hazır bulunduğu cenaze namazıyla sonsuzluğa uğurlandı.

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Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında Leblebicioğlu'un ailesi, sevenleri ve  denizci dostları hazır bulundu. Daha sonra Karacaahmet'teki aile kabristanına götürülen Leblebicioğlu'nun cenazesinde denizcilik camiası üst düzey katılımda bulunurken, Leblebicioğlu'nun yakın dostu sanatçı Ediz Hun da cenazeye katılanlar arasındaydı.

Virahaber'e konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Metin Leblebicioğlu'nu "Kaptan Metin Leblebicioğlu abimizi son yolculuğuna uğurladık.  Mesleki olarak sektörümüze çok hizmet etmiş, bununla da kalmamış hem Vapur Donatanları Derneği'nde hem Deniz Ticaret Odası'nda uzun yıllar çok üst düzey görevlerde bulunarak mesleğimizin, sektörümüzün gelişimi için katkılarda bulunmuştur. Mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağ olsun," sözleriyle andı.

31 Yıl Boyunca Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve daha sonra da aynı derneğinin Onursal Başkanlığını yapmış olan Leblebicioğlu Deniz Ticaret Odası'nın da kurucularındandı. 

Aslen Çorumlu olan Metin Leblebicioğlu  İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunuydu.

Leblebicioğlu Türk Denizciliği açısından tarihi bir belge olan, Deniz Ticaret Odası'nın duvarında da asılı bulunan Ulusal Denizcilik Bildirgesi'nin imzacıları arasında yer alıyordu.


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Kemal Can Kayar

virahaber.com

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