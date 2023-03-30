BOTAŞ için inşa edilecek römorkörlerin sac kesim töreni gerçekleşti

UZMAR Tersanesi tarafından Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi ‘BOTAŞ’ için inşa edilecek NB158-NB159 inşa numaralı, Türkiye'nin ilk LNG-Dizel çift yakıt sistemine sahip, Voith traktör tipi pervaneli iki adet Eskort özellikli “TRAktor V3900-DF” römorkörlerinin sac kesim töreni Kocaeli Serbest Bölgesinde bulunan UZMAR Tersanesi’nde gerçekleşti.

Törene, BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürü Mehmet Tecimen, BOTAŞ Denizcilik Hizmetleri Müdürü Halil Sevimli, UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekçi, Kocaeli DTO Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, KOSBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin ilk LNG-Dizel çift yakıtlı römorkörleri

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürü Mehmet Tecimen konuşmasına BOTAŞ Y.K. Baskanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan’ın ve BOTAS Y.K. Üyesi ve Genel Müdür Yard. M. Talha Pamukçu’nun selam ve hayırlı olsun dileklerini ileterek başladı.

Konuşmasında BOTAŞ’ın denizcilik faaliyetlerinin önemine değinen Tecimen, BOTAŞ’ın filosunda ait 14 adet römorkörü bulunduğunu ve römorkörcülük, kılavuzluk palamarcılık ve denizde yangın ve kirlilikle mücadelede 55 yıllık tecrübeye sahip olduklarını belirtti., Dünyada sınırlı sayıda bulunan ve ülkemizin ilk Türk bayraklı gemisi olan Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin Mart 2021 yılında Dörtyol LNG Terminalinde faaliyetine başladığının altını çizen BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürü Mehmet Tecimen konuşmasına şöyle devam etti; “ ‘İlk’ leri seven bir kuruluş olarak yine bir “İlk”’e imza atacak olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Ülkemizin ve BOTAŞ’ımızın sürdürülebilir, teknolojik ve evrensel hedeflerine bir yenisini daha ekleyecek olmanın bugün burada hep birlikte sevincini yaşıyoruz. Duel Fuel olarak inşa edilecek 2 adet römorkörümüzün ülkemize, denizcilik sektörün, ve BOTAŞ’ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.”

İskenderun Limanı'nda görev yapacaklar

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ yaptığı konuşmada; “Öncelikle 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, diliyorum. Böylesine büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde depremden yoğun olarak etkilenen bölgelerimizde operasyon yapan çok değerli bir kuruluşumuz olan BOTAŞ’a ait römorkörlerimiz için bugün burda sac kesimini yaparak başlayacağımız projemiz ayrı bir önem arz ediyor. BOTAŞ için inşa edeceğimiz bu römorkörler çok önemli deniz vasıtaları. Bölgede, İskenderun Limanı'nda, bu bölgeye gelen boru hatları sebebiyle dünya denizlerine açılan gemilerin yanaştığı limanlarda manevralarında kullanılacak ve bu bölgede liman güvenliğini sağlayacaklar. Manevra ve denizcilik kabiliyetleri bakımından çok ileri teknolojilerle, dünyadaki hemcinsleriyle karşılaştırıldıklarında da en üstün ekipmanlarla donatılmış olacaklar” dedi.

"Dünyadaki en üst düzey teknolojiye sahibiz"

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ; “Avrupa’da, Amerika’da, Avusturya’dakilere oranla dünyadaki en üst teknolojik özelliklerle donatılan bu römorkörlerimizi bundan 20 yıl kadar önce inşa edemiyor, belki ithal edebiliyorduk. Türk mühendisleri olarak bugün bu kadar sofistike ve bu kadar teknolojik römorkörleri inşa edebilmenin gururunu yaşıyoruz. ‘TRAktor V3900-DF’ römorkörler Voith Schneider pervane ile donatılmış olup, her yöne 360 derece görüş özelliği ile operasyon emniyeti arttırılmıştır. LNG yakıt ile çalışan ve gerekli gördüğü zaman da dizelle yakıtla çalışabilen, son derece çevreci bu özellikleriyle NOX emisyon standartlarını sıfıra indirilmiş römorkörlerimiz, muadillerinin üzerinde bir teknolojiye sahiptir. Bu kadar teknolojik römorkörlere, bu kadar önemli bir yatırım yaptıkları için BOTAŞ’ı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz.’ diye ekledi.

Vira Haber