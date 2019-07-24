Bu tersane  Tuzla’ya rakip olacak gibi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde tersane kuran ve burada 30 metre uzunluğundaki gemilerin bakım ve onarımını da yapabildiğini aktaran İbrahim Kuzucu "Teknemiz 8 metre genişliğinde ve yaklaşık 24 metre uzunluğunda. Tekneye müşteri bulamazsak hizmete sunacağız.

Mavi turlar düzenlemeyi planlıyoruz. Tur kapsamında teknemiz Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Van, Gevaş, Akdamar'a kadar gidebilecek. Tekne imalatının yanı sıra Van Gölü'ndeki yaklaşık 200 teknenin bakım ve onarımlarını da yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Vira Haber