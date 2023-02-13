Cappadocia Seaways Gemisi, İskenderun'a Gidiyor
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cappadocia Seaways gemisi ile DFDS Pendik Limanı'ndan deprem bölgesine yardım araçlarının gönderileği bildirildi.
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DFDS'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde, DFDS olarak Pendik Limanı'ndan 13 Şubat günü yüklemeye başlamak üzere Cappadocia Seaways gemimizle İskenderun bölgesine konteyner ev, mobil tuvalet, çadır, mobil mutfak, ambulans, karavan ve benzeri tekerlekli yardım araçlarının ücretsiz taşıması yapılacaktır.
Cappadocia Seaways dolunca İskenderun bölgesine hareket edecektir.
Destek olmak isteyen kişi veya kurumların Pendik Limanı'na yönlendirilmesi önemlidir.
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Etiketler : dfds, deprem, yardım, iskenderun limanı, Cappadocia Seaways
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