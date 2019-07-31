Cemre Veronica'nın inşasına başladı

Cemre Tersanesi’nin Atlantic Dawn için inşa edeceği balıkçı gemilerinden ilki olan Veronica için firma yetkililerinin katılımıyla saç kesme töreni düzenlendi. Geminin 2021’in ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

İlk balıkçı gemisinin 2021’in ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanırken ikinci geminin ise 2021’in üçüncü çeyreğinde teslim edileceği öngörülüyor.

Cemre Tersanesi 2018 yılında Atlantic Dawn Group ile 2 adet 64m balıkçı gemisi yeni inşası için kontrat imzalamıştı. Efektif ve modern tasarıma sahip olan gemilerin dizaynı Salt Ship Design’ a ait olup ve yeni inşa numaraları NB70 & NB71 olarak belirlenmişti.

64,5 metre tam boy ve 14 metre genişliğe sahip olan kardeş gemiler BV tarafından klaslanacak olup, amonya bazlı soğutma sistemleri ile RSW (Soğutulmuş Deniz Suyu) tanklarında toplamda 1.520 m3 ihtiyacı karşılayacak şekilde balık muhafazası yapabilecekler.

Vira Haber