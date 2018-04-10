Çorum şeker fabrikası Safiport Derince’ye satıldı

Çorum Şeker Fabrikası'nın satışı için düzenlenen ihale sonuçlandı. Çorum şeker fabrikası için en yüksek teklifi 528 milyon TL bedelle Safi Katı Yakıt şirketi verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapılan ihaleyle iki şeker fabrikası daha satıldı. İhaleye, Tutgu Gıda, MBM Enerji, Albayrak Turizm, Kayseri Şeker, Fernas İnşaat, Safi Katı Yakıt, Ekmekçioğulları Metal, Doğuş Gıda katıldı. Çorum şeker fabrikası için en yüksek teklifi 528 milyon TL bedelle Safi Katı Yakıt şirketi verdi. Şirket daha önce de Derince Limanı özelleştirme ihalesini kazanmıştı. Uzun bir süredir Derince limanının da işletmesini yapan firma Çorum şeker fabrikasının yeni sahibi oldu.

Vira Haber