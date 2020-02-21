Cumhurbaşkanı denizcileri ilgilendiren o listeyi onayladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet İzin Komisyonu tarafından körfez ve limanlarda görev yapması için belirlenen kılavuzluk ve römorkörcülük firmalarının listesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Kılavuzluk hizmetleri

Buna göre A sınıfı kılavuzluk hizmetlerinde İzmit Körfezi’nde Anadolu Kılavuzluk, Nemrut Körfezi’nde Uzmar Uzmanlar Denizcilik, İskenderun Körfezi’nde Anadolu Kılavuzluk, B sınıfı kılavuzluk hizmetlerinde Ambarlı’da Marin Römorkör, Gemlik Körfezi’nde Gemlik Kılavuzluk, Mersin 2’de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Samsun 2’de Sanmar Denizcilik, Antalya 2’de Orsa, Tekirdağ 2’de BOTAŞ hizmet verecek.

Römorkörcülük hizmetleri

A sınıfı römorkörcülük hizmetlerinde İzmit Körfezi’nde Marin Römorkör ve Sanmar Denizcilik, İskenderun Körfezi’nde Arpaş ve Uzmar Uzmanlar Denizcilik, Nemrut Körfezi’nde Marin Römorkör ve Sanmar Denizcilik, Ambarlı’da Uzmar Uzmanlar Denizcilik, Gemlik Körfezi’de Gemlik Kılavuzluk, B sınıfında ise Mersin 2’de Med Marine Kılavuzluk. Antalya 2’de Sanmar Denizcilik, Tekirdağ 2’de Safiport İşletmesi, Samsun 2’de ise Med Marine Kılavuzluk hizmet verecek.

Vira Haber