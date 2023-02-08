Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! 8 bin 574 kişi vefat etti

Esenboğa Havalimanından uçakla Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş kent merkezindeki çadır kentte inceleme yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Pazarcık'a gitmesi bekleniyor. Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesinde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

"10 vilayetimizi bu deprem vurdu. Şu an itibariyle 8 bin 574 kişi vefat etti. Yaralı sayısı 49 bin 133 yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Özellikle ifade etmek istiyorum burada benim vatandaşlarımın benim milletimin bugüne kadar böyle felaketlerde gösterdiği sabrı neyse inanıyorum ki bu felakette vatandaşım aynı sabrı gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir. Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonun koordinasyonunu yürütüyoruz. Özellikle bir duyuru yapmak istiyorum. Şu anda vatandaşlarımdan Antalya Alanya Mersin gibi ilerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Otellerde kalma aruzusun koyan vatandaşlarımız olursa biz vatandaşlarımızı bu yerlere götürmeye hazırız. Ciddi sayıda şu ana oda kapasitesine ulaştık. Hasar tespitleriyle birlikte ailelere belli desteğimizi vereceğiz. Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz bu bütçe ile beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları rahatlatacak rakamı 10 biner lira ailelere ulaştıracağız."

Vira Haber