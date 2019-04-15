Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 3 ay önce uluslarararası deniz yolu ile yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye’ye getirileceği bilgisi edinilmesi üzerine teknik takip ve fiziki takip çalışmaları başlattı. Şüphelilerin bir kısmının içerisinde bulunduğu Pervinoğulları isimli Türk bayrağı taşıyan geminin Moritanya, Senegal gibi Afrika ülkelerinden gemiye yükledikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddelerle Akdeniz üzerinden Türkiye’ye doğru geldikleri bilgisi edinildi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen operasyon emri kapsamında harekete gecen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir savaş gemisi, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir sahil güvenlik gemisi ve hücum botları ile İzmir Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü mensubu emniyet personeli, sabah saat 05.00 sularında Pervinoğulları isimli gemiye operasyon düzenlendi.

İcra edilen operasyon kapsamında gemide yapılan kontrollerde yaklaşık 5 ton toz esrar uyuşturucu maddesi yakalanırken, söz konusu gemi sahil güvenlik ve savaş gemisi eşliğinde kontrollü biçimde bölgedeki uygun bir limana bağlanmak üzere yola çıktı. İstanbul, İzmir ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi hakkında gözaltı işlemleri devam ediyor. Operasyon, ele geçen uyuşturucu maddelerin miktar ve değeri baz alındığında cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak değerlendiriliyor.

Vira Haber