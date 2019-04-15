D-Marin, ORC 2019'a ev sahipliği yapacak

Sailing Club Val, D-Marin Mandalina ve Sibenik Belediyesi 2019 Haziran ayında D-Marin ORC 2019 Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Dünyanın her yanından 150 yelkenli ve bine yakın yelkencinin katılacağı bu prestijli regatta, Sibenik’te bugüne dek düzenlenen en büyük spor etkinliği olacak.

Regatta programı 31 Mayıs’ta teknelerin ölçümleriyle başlayacak ve açılış 2 Haziran Pazar günü Sibenik şehrinde gerçekleşecek. D-Marin’in genel sponsoru olduğu şampiyonanın ödül töreni 8 Haziran günü yarışların ardından D-Marin Mandalina’da düzenlenecek. Yelkenliler, D-Marin Mandalina ve Sibenik kıyısındaki bulvara bağlanarak, ziyaretçilere tekneleri yakından görebilme şansı sunacak. Altı gün sürecek yarışlar, bir uzun, bir kısa açık deniz seyir yarışının yanı sıra iki parkur alanında şamandıra yarışlarını içerecek.

D-Marin CEO’su Burak Baykan, şampiyona konusunda şunları söyledi: “D-Marin ORC Dünya Şampiyonası, sezonun en önemli deniz etkinliği olacak. Biz de bu şampiyonaya Hırvatistan’da ev sahipliği yaptığımız için gurur duyuyoruz. Bu etkinlik bize Hırvatistan’da deniz sporlarını öne çıkarmanın yanı sıra Sibenik şehrinin cazibesini ve zengin kültürel mirasını tanıtma fırsatı verecek.”

D-Marin Mandalina, Sailing Club Val ile birlikte daha önce 52SuperSeries, Hırvatistan ORC D-Marin Cup, çeşitli Farr 40, Melges 24 ve Melges 32 Class etkinlikleri gibi pek çok üst düzey uluslararası regattanın ev sahipliğini üstlendi.

“ORC Dünya Şampiyonamızla Hırvatistan’a dönmekten memnuniyet duyuyoruz,” diyen ORC Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Finzi, sözlerine şöyle devam etti: “Sibenik çok güzel bir şehir, buraya gelen herkes çok etkileniyor. ORC Dünya Şampiyonasına katılan tekne sayısı ilk kez 2011 yılında yine burada, Hırvatistan’da 100’ü geçmişti. Yine yüksek katılımla ve herkes için harika bir regatta olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sibenik Belediye Başkanı Željko Burić, etkinlik hakkında şu açıklamada bulundu: “Sibenik’in 2019 ORC Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapması, hem yelken kulübümüz Sailing Club Val, hem Sibenik şehri ve hem de Hırvatistan’ın tanıtımı açısından çok önemli. Dünyanın en iyi yelkencileri 2019 Haziran’da Sibenik sularına gelirken küresel ölçekte milyonlarca insan da bu etkinlikleri izleyebilecek. Şehrimiz için mükemmel bir tanıtım fırsatı olan bu etkinlik sayesinde gelecek turizm sezonu için de iyimser bir bakış açısına sahibiz.”

Vira Haber