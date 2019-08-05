Dearsan Türkmenistan’a korvet inşa edecek

Türk şirketleri Gülhan ve Dearsan İş Ortaklığı, Türkmenistan Donanması için65 metrelik bir korvet inşa edecek. Polygon Magazine'in aktardığı bilgiye göre Türkmenbaşı limanında Türkmenistan Donanması için inşa edilecek gemiler Türkmen sınıfı olarak isimlendirilecek.

Dearsan 2010'dan beri Türkmenistan Deniz Kuvvetleri ve Sınır Muhafızları'na toplam 25 gemi ihraç etti. Bunlar 10 adet 57 metre Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi, 2 çıkarma gemisi, 6 adet 33 metrelik hücumbot, 5 adet arama kurtarma gemisi, 1 adet hidrografik gemi ve 1 adet yolcu gemisinden oluşuyor.

Dearsan'ın Karakol Botu olarak açık kaynaklarda sunduğu 65 metrelik gemi tasarımı silah yükü olarak baş topu, satıhtan satha gemisavar füzeleri ve CIWS bulunduruyor. IDEF'19 fuarında Türkmenistan'a ihraç edilecek korvetlerde Aselsan ürünü Gökdeniz CIWS kullanılacağı belirtiliyordu. Bu da bize Dearsan'ın açık kaynaklarda sunduğu 65 metrelik tasarımın üzerinde değişiklikler olacağının sinyalini veriyor.

Dearsan 2016 yılında Kazakistan'daki korvet ihalesinde mutabakat zaptı imzalamıştı. İhale ile ilgili süreç devam ederken Dearsan Azerbaycan'a 16 adet çeşitli tipte gemi ihraç etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vira Haber