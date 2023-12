DEFMED Yeni Yönetimini Seçti

Yeni yönetim kurulu adına açıklama yapan Bülent İbik; “Devamlılık ve Dinamizm” ilkesiyle yönetime aday olduklarını söyledi ve “Biz de ağabeylerimizin işaret ettiği gibi başta üyelerimizin, fakültemizin, mezunlarımızın ve mezun adaylarımızın olmak üzere tüm camiamızın, ülkemiz, denizciliğimiz ve mavi vatanımızın ilgi ve çıkarları doğrultusunda, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün rotasında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca bu bağlamda genel kurulda derneklerinin; her biri iş yaşamında çok başarılı, akademisyen, üniversitelerde idareci, denizci, kaptan, kamuda yönetici, hukukçu, taşımacılık, lojistik, depoculuk, limancılık, marinacılık ve yat turizmi, gemi işletmeciliği, uluslararası ticaret, insan kaynakları yönetimi, eğitim ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren genç ve güçlü bir kadroya emanet edilmiş olduğunu belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği’nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Kasım 2023 tarihinde İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Salonunda gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Kurtulan’ın açılış sunuşundan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile genel kurul başladı.

1995 yılı mezunu Hakkı Deniz’in Divan Heyeti Başkanı, 1997 yılı mezunu Osman Bilgin’in Divan Başkan Yardımcısı ve 1996 yılı mezunu E. Murat Koçer’in Divan Yazmanı olarak seçilmesinin ardından DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar duygu yüklü bir açılış konuşması yaptı. Erbayraktar konuşmasında “İki dönemdir büyük bir onurla yürütmekte olduğum DEFMED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim bugün sona eriyor. Bu süreçte yaşadığımız doğal afetler, pandemi, savaşlar ve bunun gibi birçok olumsuzluğa rağmen Yönetim Kurulumuz ile beraber mezunlarımıza, derneğimize, öğrencilerimize, sektörümüze ve ülkemize faydalı faaliyetlerde bulunmak için gayret gösterdik. DEFMED'i mezunların yanı sıra sektörde de tanınan bir marka haline getirmeyi hedefledik. Bu amaçla her iki donem de yoğun şekilde çalışarak faaliyet gösterdik. Başkanlık dönemim boyunca sizleri temsil ediyor olmaktan dolayı duyduğum sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye çalıştım. Her zaman herkesin fikrine önem vererek birleştirici olmaya, kimseyi kırmamaya özen gösterdim. Geride bir kişiyi bile küskün olarak bırakmak istemem. Bir kusurum veya farkında olmadan kırdığım biri olduysa affola. Telefonum her zaman herkese açık bana her an ulaşarak her konuyu doğrudan iletebilirsiniz. Mezunlarımız da en büyüğünden en küçüğüne DEFMED Başkanı olarak bana her zaman ve her ortamda en üst seviyede sevgi ve saygı gösterdiler. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Göreve gelecek yeni yönetim kuruluna, derneğimizi bulunduğundan daha da ileri noktaya taşımak için çalışacaklarına olan inancımla şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.

Dönem faaliyetlerini içeren video sunumu sonrasında Divan Başkanı Hakkı Deniz’in yaptığı yorum “tek kelimeyle müthiş” oldu.

Hesap tabloları ve denetleme kurulu raporlarının sunulmasının ardından Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

DEFMED tüzüğünde Yönetim Kurulu tarafından önerilen değişiklikler Genel Kurul’un değerlendirmesine sunularak hazirun tarafından oylandı.

Yeni dönem yönetim kuruluna adaylık için tek liste ile yapılan başvuru sonrasında yapılan oylama ile DEDMED Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri oy birliği ile seçildi.

Yönetim Kurulu’nu temsilen teşekkür konuşması yapan Bülent İbik “Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün benim için özel bir gün ve duygu yoğunluğunu fazlasıyla yaşıyorum. Gerçek bir dost, iyi bir insan, çok iyi bir yönetici sevgili Orçun başkanımız ve her biri çok değerli güzel ekibi ile beraber keyifli ve bir o kadar da yoğun dönem geçirdikten sonra bayrağı devraldım. Bir Azerbaycan seyahatimde duyduğum çok anlamlı bir kelime var. Onlar “emekdaş” diyorlardı. 2002 yılından 2023 yılına derneğimizi bu günlere taşıyan tüm emekdaş büyüklerim ve arkadaşlarımın eserini bu faaliyet sunumunda açıkça görüyorsunuz. Başarı çıtasının oldukça yükselmiş olması bize de çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Bizler ağabeylerimizden el aldık ve dileriz ki kardeşlerimize böylesine güzel bir sunum ile el veririz. Yeni yönetim kurulumuz olarak özel sektörde, kamuda, idarede ve sivil toplum kuruluşlarında çok önemli yerlerde olan üyeleri ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç mezunları ile dayanışmanın, kaynaşmanın en güzel örneklerini sergileyerek bir arada olmak ve beraberinde gelecek güzel sonuçların takipçisi ve yönlendiricisi olmak için çalışacağız. Herkese verdikleri destek için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Osman Bilgin; Faaliyet raporunu izlediğinde çok etkilendiğini, yapılan tüm faaliyetler için yönetim kurulunu tebrik ettiğini, derneğin önceki dönem başkanlarından biri olarak kardeşlerinin derneği taşımış oldukları yeri gururla izlediğini, başarı çıtasının yükselmesi ile çok sesliliğin de gereği olarak gelecek yıllarda adaylık için yarışlara farklı listelerle gidilmesinin doğal olduğunu ve asıl önemli olanın ise bu birlik ve bütünlük bozulmadan büyümemiz gerektiğini belirterek, yeni dönemde mezunların katkısıyla derneğin kendi sosyal tesisini açmış olmasını umut ettiğini belirtti.

DEFMED Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bülent İbik’in bu dönemde yönetim kurulunda yer almayacak görev arkadaşları için günün anısına hazırlanan hediyeleri kendilerine takdim etmesi ile tamamlandı.

2023-2026 dönemi için DEFMED Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu:

Asil Üyeler:

Bülent İbik (2001) (YK Bşk.)

A. Özgür Alemdağ (1999) (YK Bşk. Yrd.)

Burak Gültekin (2005) (YK Bşk. Yrd./ Bşk. Vekili)

Ulaş Emiroğlu (2000) (Sayman Üye)

Aylin Kurtulan (2017) (Yazman Üye)

Emre Tümer (2006)

Fadime Ünen (2012)

Gencay Türkmen Kuru (2014)

Gülgün Dede (2010)

Mehmet Melih Cen (2011)

Soner Esmer (2001)

Yedek Üyeler:

Cihan Köse (2007)

Dilek Efe (2013)

Erdem Kan (2011)

Gökhan Güngör (2008)

Gül Diril Saraçoğlu (2007)

Melih Cankurt (2007)

Müge Büber (2013)

Neslihan Özer (2022)

Samsa Emin Körüklü (2014)

Şahin Aktan (2004)

Ufuk Demircan (2014)

Denetleme Kurulu:

Asil Üyeler:

Hakkı Deniz (1995)

Onur Akdaş (2008)

Ufuk Yıldırım (1995)

Yedek Üyeler:

Devrim Fırat (1999)

Erkan Gökerkan (1995)

Selim Çırakoğlu (1995)

Vira Haber