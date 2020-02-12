Deniz süpürge teknesi denize indirildi

Yalova’nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bulunan Sanmar Tersanesi, Pilot adlı pilotaj teknesi ve M. Ecology 2 adlı deniz süpürge teknesini düzenlenen törenle hizmete soktu. M. Ecology2 adlı tekne Yalova’da ilk ve tek olma özelliğine de sahip.

Yalova Altınova Tersaneler bölgesinde bulunan Sanmar Tersanesi tarafından inşa edilen 2 tekne düzenlenen törenle denizle buluştu. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, YATGİAŞ- YALPAŞ -YATER Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülçek, Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gazioğlu, Sanmar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında teknelerin hizmete giriş töreninin açılış konuşmasını Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun ve YALPAŞ -YATER Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun yaptı.

Konuşmasında tersaneciler olarak çevreye ve doğanın temiz tutulmasına yönelik hassasiyetlerine de vurgu yapan Uzun, “Yalova Altınova Tersane Bölgemiz, yaklaşık 2 Milyon metre kare alan üzerinde kurulu olup; 37 tersanemizde üretimde doğrudan çalışan 25 Bin çalışanımız ile, yılda 50 gemi inşa edilip çoğu ihraç edilmekte, yılda 750 gemiye bakım onarım ve tadilat hizmeti verilmektedir. İnşa edilen gemilerin çevre dostu özelliklerinin yanı sıra yapılan tadilatlar ile servisteki gemilerin yakıt tüketimleri azaltılmakta, baca gazlarındaki zararlı bileşenler azaltılmakta ve taşıdıkları balast suları ile ekolojik dengeyi bozmaları engellenmektedir. Üretim, istihdam ve ihracat kadar çevre de önemli; denizcilik sektöründe bu konuda yüksek bir bilinç ve yoğun çaba vardır” dedi.

“Daha temiz bir “mavi vatan” için daha çok şeyler yapmalıyız”

Uzun konuşmasının devamında ise şu sözlere yer verdi, “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine karşı, tersane bölgemizin tamamını kapsayan bütünleşik acil müdahale planımız vardır. Plan gereği çok miktarda ekipman bulunduruyoruz ve yılda iki kez tatbikatlar yapıyoruz. Bu ekipman örneklerini törenimizin son kısmında sizlere sunacağız. Tersanelere gelen gemiler petrol yüklü olamayacağı, hatta yakıt tanklarında sıcak işlem yapılacaksa Gas Free yapılmış olacağı için, tersaneler önündeki gemi manevralarında yüksek hacimli bir döküntü riski bulunmamaktadır; planımızdaki ekipman yoğunluğu İzmit Körfezi deniz trafik hattında olabilecek gemi çatışmaları ihtimali dikkate alınarak öngörülmüştür. Az önce, yerel kılavuzluk ve römorka şirketimizi kurmamız ve yetki almamızın bizim için öneminden bahsettim; Yalova Pilotaj A.Ş. planlı şekilde artan gücüyle sadece tersaneler için değil, deniz ve kıyıların güvenliği için İlimizin önemli bir gücüdür. Ülkemizin kara yüz ölçümü BM istatistiklerine göre 786.380 km karedir ama 430 bin km2 de mavi vatanımız var; yani vatanımız 1 Milyon 216 Bin 380 km2’dir. Paydaş kurumlar ile birlikte, ‘Tersanelerimizde Mavi Vatanımızı korumak için güçlü bir donanma inşa edilmesine destek olmamız yetmez, daha temiz bir Mavi Vatan için daha çok şeyler yapmalıyız" dedik. İlk deniz temizleme teknemizin hizmete girmesiyle bir adım daha atacağız. Umarım bu huzurlarınızda gerçekleşecek. Bu teknemizin hizmete girişi, bir ARGE çalışmasının başlangıcıdır; (İDA) İnsansız Deniz Aracı, yenilenebilir enerjili sevk sistemi ve başka teknolojik özellikleri olan, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlara daha iyi cevap verecek sistemlere sahip daha etkin bir tekne modeli geliştireceğiz” diye konuştu.

“Çevreye en az zarar verecek şekilde yatırım yapacağız”

YATGİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun’un ardından söz alan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise tersanelerin çevreye uyumlu bir yatırım olmak gayesi ile yola çıktıklarını ve bunu da başardıklarını belirtti. Oral konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Bugün tersanelerimiz, bizim ve bölgemiz için güzel bir gün. Tersaneler kurulurken en çok önümüze gelen konulardan birisi de çevreydi. Bizim o zaman hep beraber verdiğimiz söz, ‘Çevreye mümkün olan en az zararla bu yatırımları yapacağız’ idi. Bugün bu deniz süpürgemiz verilen bu sözlerden birisinin yerine getirilmesi anlamında önemlidir. Ben böyle önemli bir yatırımı yapıp böyle bir hassasiyet gösterdikleri için tersane yatırımcılarımıza teşekkür ederim. Dolayısıyla bizler açısından önemli olan birlikte hareket ettiğimiz bu kuruluşlarla çevredeki bu hassasiyeti birlikte götüreceğimize inanıyorum. Bugün başlangıcını yaptığımız bu yatırımın daha ileri safhalarını yine sn. Cumhurbaşkanı ve hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesini bundan sonra ilçemizde projelendirerek iyi bir örnek konuma getirmek istiyoruz. Bu anlamda da tersane yatırımcılarımızla protokollerimizi yapacağız ve projelere imza atacağız. İlimiz açısından örnek bir ilçe ve ülkemiz için de örnek bir çalışmayı birlikte yapacağımıza inanıyorum. Tersanelerimizin yolları yapıldı. Şimdi yeşillendirme çalışmalarını başlattık. Başından beri söylüyoruz, diğer yatırımların yapıldığı kötü uygulamaları görüp azalttığımız ve iyileştirdiğimiz bir yer olacak. Bu anlamda yatırımcılar bize destek veriyorlar. Bizimle birlikte yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu örnekleri birlikte göreceğiz. Elbette planladığımız bazı konularda bizim de tıkandığımız noktalar oluyor. Bunları da hükümetimizle, valimizle, ilimizdeki kurum müdürleri ile birlikte aşacağımıza ben inanıyorum. Bunları da yapınca daha planlı ve örnek bir bölgeyi hayata geçireceğiz. Hem tersane yatırımının hem de doğanın ve şehrin içiçe olarak büyüyeceğine inanıyoruz. İlk günden beri sanayi, doğa, kültür, tarih ve turizm ile birlikte yürüme hedefindeyiz. Bölgemiz 2018 yılında ilan ettiğimiz turizme açılma hedefimizi de emin adımlarla sürdürüyoruz. Bu konuda burasını da potansiyel olarak görüyorum. Zira buraya da yurtdışından ciddi konuklarımız geliyor. Turizm de yapılan her çalışmaya burasının da ekstra katma değerinin olacağına inanıyorum” dedi.

Oral’ın ardından Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz ve Yalova Liman Başkanı Hakan Pekşen de birer konuşma gerçekleştirdiler. Konuşmaların ardından gemilerin denize giriş kurdelesini kesen Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindekiler Pilot adlı pilotaj teknesi ve M. Ecology 2 adlı deniz süpürge teknesi hakkında bilgiler aldılar. Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindekiler ardından tersane alanındaki sergiyi gezdiler.

Vira Haber