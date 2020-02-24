Kirliliğin önlenmesi için bölgede hizmet edecek bir Deniz Temizleme Teknesi ve Yalova’daki tersane işletmecilerince kurulan ve Yalova Liman Başkanlığı sorumluluk sahasında kılavuzluk ve römorkör hizmetleri veren Yalova Pilotaj A.Ş.’nin ikinci Pilot Botu; Sanmar Altınova Tersanesi’nde düzenlenen törenle hizmete alındı.

Törene; Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Yalova Liman Başkanı Hakan Pekşen, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Yalova ve Altınova’daki diğer resmi kurum amirleri, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, YATGİAŞ, YATER ve YALPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Şükrü Fazıl Uzun, Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gürün ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. A.Ş., Yalova Tersaneciler Derneği ve Yalova Pilotaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Yalova’da çevre tedbirlerinin ve denizde emniyetin artırılması için hizmet edecek iki teknenin hizmete alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mavi Vatan’ı korumak, temiz tutmak için alınan diğer önlemleri ve bölgenin ağaçlandırılması gibi faaliyetleri de anlatan Uzun, tüm olanakları ile Yalova kıyıları ve denizlerinde resmî kurumlar ve belediyelere desteğe hazır olduklarını söyledi.

Vira Haber