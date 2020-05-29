Deniz Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısına Sürpriz İsim Katılacak

Meclis toplantısı, 4 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Dr. Çetin Ali Dönmez ve Fatih Kaçır'da katılım sağlayacak.

Toplantı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan görüş doğrultusunda TOBB'un 27.03.2020 ve 3305 sayılı yazısına istinaden elektronik ortamda Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'ın Meclis Salonu'ndan katılımı ile Zoom Vide Webinar sistemi ile yapılacak.

Vira Haber