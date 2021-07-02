Deniz Ticareti Dergisi Kasım Sayısı Eki Okuyucu ile Buluştu

Tayf Ajans bünyesinde Hakkı Şen’in Genel Yayın Yönetmenliği ve Ayşe Olcay’ın Genel Koordinatörlüğünde hazırlanan Deniz Ticareti Dergisi’nin Temmuz Ek’i “Türkiye’de Deniz Turizmi” konusu ile okuyucuların beğenisine sunuldu.

Türkiye’nin önde gelen birçok yat ve marina sahiplerinin görüşlerine yer verildiği Ek’te ayrıca İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın şube başkanları da pandemi gölgesinde deniz turizminin durumunun nasıl ilerlediğini, yapılması gerekenler, öneriler ve genel durum hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Derginin dijital baskısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/yayinlarimiz/dergi/detay/2021/7?type=6

İyi okumalar…

Vira Haber