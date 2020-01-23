Deniz Trafik Operatörlerin eğitim süreci başladı

Denizcilik Genel Müdürlüğü müdürü Ahmet Selçuk Sert’in “Türk Boğazlarını en az Ruslar kadar iyi bilmezsek, ülke menfaatlerimizi savunamayız.” sözünü benimseyerek yola çıkan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları bölgesinde görev alacak operatörlerin 3 hafta sürecek eğitim sürecine, Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi (UDEM)’ nde başladı. Teorik ve simülatör uygulamalı eğitimin Uluslararası Standartlara uygun olarak Solas Bölüm 5, Kural 12 çerçevesinde, VTS eğitiminde yer alan uluslararası mevzuat ve tavsiyelere uygun olarak (IALA V -103) yapılacağı açıklandı. Daha sonrasında operatörlerin İstanbul ve Çanakkale GTH merkezlerinde 8 hafta görev başı teorik ve uygulama eğitimleri ve sınavları ile eğitim süreçleri devam edecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün uzman GTH eğitim kadrosu tarafından yürütülen eğitim sürecinin 3 ay sürmesi beklenmektedir. Eğitim ve sınav süreçleri neticesinde başarılı olan operatörler görev başı yapacak.

Vira Haber