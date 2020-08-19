Denizci Öğrenciler Derneği DÖDER Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Geçtiğimiz Pazar günü Gemi Mühendisleri Odası’nda gerçekleşen Genel Kurul Toplantısına, Denizci Öğrenciler Derneği Üyeleri katıldı.

Genel Kurul Toplantısı , Divan Kurulu Başkanı Faruk SARI’ nın yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih BOSTANCI bir konuşma yaptı.

Tek aday listenin olduğu Genel Kurul’da oy birliği ile Yönetim Kurulu listesi şu şekilde oluştu :

Başkan: Ali Fatih Yazar

Başkan Yardımcısı : Samet DİŞKAYA

Genel Sekreter : Tuğçe DEMİRKAPI

Sayman : Musa Enes TAŞKIN

Yönetim Kurulu Üyesi : Yaşar ÇAVDI

Yönetim Kurulu Üyesi : Aysima Dincel

Yönetim Kurulu Üyesi :Ege ERBERKSOY

Denetleme Kurulu Başkanı : Tuncay BİNİCİ

Denetleme Kurulu Üyesi : Rümeysa AKATAY

Denetleme Kurulu Üyesi : Kadir IŞIK

Başkan Ali Fatih YAZAR, teşekkür konuşmasında Denizci Öğrenciler Derneği için her zaman çıtayı daha da yukarı taşımak için çok çalışacaklarını vurguladı, Genel Kurula katılan tüm üyeleri sahneye davet etti ve ardından fotoğraf çekildiler.