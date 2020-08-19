Denizci Öğrenciler Derneği DÖDER Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
16 Ağustos’ta Genel Kurul Toplantısı yapan Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) ‘de 2020-2021 Dönemi Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu belirlendi.
Geçtiğimiz Pazar günü Gemi Mühendisleri Odası’nda gerçekleşen Genel Kurul Toplantısına, Denizci Öğrenciler Derneği Üyeleri katıldı.
Genel Kurul Toplantısı , Divan Kurulu Başkanı Faruk SARI’ nın yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih BOSTANCI bir konuşma yaptı.
Tek aday listenin olduğu Genel Kurul’da oy birliği ile Yönetim Kurulu listesi şu şekilde oluştu :
Başkan: Ali Fatih Yazar
Başkan Yardımcısı : Samet DİŞKAYA
Genel Sekreter : Tuğçe DEMİRKAPI
Sayman : Musa Enes TAŞKIN
Yönetim Kurulu Üyesi : Yaşar ÇAVDI
Yönetim Kurulu Üyesi : Aysima Dincel
Yönetim Kurulu Üyesi :Ege ERBERKSOY
Denetleme Kurulu Başkanı : Tuncay BİNİCİ
Denetleme Kurulu Üyesi : Rümeysa AKATAY
Denetleme Kurulu Üyesi : Kadir IŞIK
Başkan Ali Fatih YAZAR, teşekkür konuşmasında Denizci Öğrenciler Derneği için her zaman çıtayı daha da yukarı taşımak için çok çalışacaklarını vurguladı, Genel Kurula katılan tüm üyeleri sahneye davet etti ve ardından fotoğraf çekildiler.
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