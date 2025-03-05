Denizcilik Sektörü Temsilcileri KOSDER İftarında Buluştu

İftar yemeğine İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Onur Türkeş, WİSTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Atasoy, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile denizcilik sektöründen çok sayıda isim katıldı.

İftar yemeğinde konuşan KOSDER Başkanı Hakan Çendik, Türkiye'nin denizcilik alanında Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük filosuna sahip olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. “Ülkemiz, dünyada Çin’den sonraki ikinci büyük filo oldu. Bu bizim için büyük bir gurur” dedi.

KOSDER'in sektördeki önemine de değinen Çendik, “Cengiz abimizin dediği gibi KOSDER, sektörün çadırının direğidir. Bu betimlemeyi çok beğeniyorum ve her fırsatta kullanıyorum. Tamircisinden tedarikçisine, ekipman sağlayıcısından avukatına kadar çok farklı iş kollarından temsilcilerimiz var. KOSDER, tüm bu paydaşların bir araya geldiği güçlü bir yapıdır” diye konuştu.

Çendik, KOSDER'in sosyal sorumluluk projelerindeki rolüne de dikkat çekti. Geçen yıl Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nun ardından 127 öğrenciye burs sağladıklarını ve okullara ekipman desteği verdiklerini belirtti. “Okul temsilcilerimiz ve hocalarımız da burada. Onlara da ayrıca hoş geldiniz diyorum” dedi.

Ayrıca KOSDER filosunun, ülkenin zor zamanlarında üstlendiği görevlerden bahseden Çendik, “Sel ve deprem gibi afetlerde, Kastamonu’dan Maraş’a, Hatay’a kadar her bölgede ro-ro gemileriyle hizmet verdik. Katar’dan yaşam konteynerlerini ülkemize taşıdık. Burada Pınar Başkanımıza da teşekkür ediyorum deprem zamanı bir yardım kampanyasıyla 85’in üzerinde konteyner ve yüzlerce çadır, deprem bölgelerine ulaştırıldı. Bu dayanışma, KOSDER üyelerinin gücünü ve birlikteliğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

KOSDER’in uluslararası etkinliklerdeki rolüne de vurgu yapan Çendik, geçen yıl düzenledikleri SHIP ROUTE Konferansı'nda 43 ülkeden 638 misafiri ağırladıklarını söyledi. “Bu yıl da Hollanda’yı misafir ülke olarak ağırladık. Bu iş birlikleri ve network çalışmaları hem sahada hem de idari anlamda devam ediyor” dedi.

Son olarak, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne de değinen Çendik, “Cumartesi günü olduğu için riske girmemek adına kutlamalarımızı bugüne aldık. Şimdiden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Hakan Çendik’in ardından WISTA Türkiye Başkanı Suzan Atasoy, katılımcılara seslendi. Konuşmasında, “Ramazan’ın bu güzelliği dolayısıyla bizi bir araya getiren KOSDER ailesine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diyen Atasoy, etkinliğin önemine değindi.

Atasoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, “WISTA Türkiye olarak 15 yıldır denizcilik sektöründe çalışan kadınların aynı çatı altında buluşmasını sağladık” dedi.

Kadınların denizcilik sektöründeki yetersiz temsiline dikkat çeken Atasoy, şunları söyledi: “WISTA Türkiye olarak kadınların sektörde belli bir yer edindiğini biliyoruz. Ancak daha yapacak çok işimiz var. Denizyolu sektöründe çok güzel bir nesil geliyor. Denizcilik fakültelerinde eğitim gören genç kızlarımız var ve bunların cesaretlendirilip sektöre kazandırılmasını istiyoruz. 15 yıldır kız öğrencilere burs veriyoruz ve onları sektördeki meslektaşlarımız olarak görmek bizi onurlandırıyor.”

Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde iftar yemeğinde söz aldı. Uijterlinde, KOSDER’in iftar yemeğine katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ardından İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak söz aldı. Konuşmasında, KOSDER filosunun yenilenmesinin önemine değinen Başaran Bayrak, filonun genişlemesi ve yenilenmesinin sektördeki gelişim için elzem olduğunu vurguladı. "Pandemi sürecinde hepimiz gördük ki, taşımacılık olmazsa, ürettiğiniz malı bir yere taşıyamazsınız, bu da ticaretin anlamını yitirir" diyen Bayrak, yerli milli deniz ticaret filomuzun gelişmesi ve yenilenmesinin ülkenin geleceği için kritik bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ayrıca, denizcilik sektöründe kadınların daha fazla yer alması gerektiğini belirten Bayrak, "Denizci kadınların daha fazla rol alması, içimizde olmaları gerekiyor. Kendilerini gururla izliyoruz" diyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Son olarak İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı konuştu. Konuşmasında sektörün önemine ve Koster gemilerinin yenilenmesine değindi. "Bu mübarek gecede hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerine başlayan Atlı, derneğin geleneksel iftarının her yıl büyüyerek devam ettiğine dikkat çekti.

Konuşmasında, KOSDER armatörlerinin sektörde önemli görevler üstlendiğini belirten Atlı, "İnşallah KOSDER gemilerimizin yenilenmesini de en kısa zamanda başarılı bir şekilde gerçekleştirirler" şeklinde konuştu. Geçen yılın başarılarının ardından, bu yıl da daha fazla büyüme beklediğini ifade eden Atlı, " KOSDER gemilerimiz sayısal olarak büyümeye devam ediyor, inşallah bundan sonra da bu büyüme sürer" dedi.

Atlı, konuşmasını, "Hepimize hayırlı olmasını diliyoruz" diyerek sonlandırdı.

Vira Haber