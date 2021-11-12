Denizcilik sektörünün gündeminde karbonsuzlaşma var

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Tamer Kıran, ekonomideki hareketleri ve bu hareketlerin sektöre etkisini değerlendirdi. Kıran, gündemdeki önemli konulardan birinin denizcilikte karbonsuzlaşma olduğunu söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Büyüme tahminlerinde hafif yavaşlama olsa da talep koşullarında önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz dedi. Kıran, “Önemli faktörlerden biri olan Covid-19 salgınında aşılardan sonra tedavi amaçlı ilaçların da devreye girme ihtimali pandemiyi sona erdirme konusundaki umutlarımızı artırıyor. Buna karşın dünyada enflasyon beklentileri yükselmeye devam ediyor. Geçen yıl yüzde 2’lerde olan küresel enflasyonun bu yıl yüzde 4.8’e ulaşması bekleniyor. Başta gıda ve enerji olmak üzere hammadde fiyatlarındaki artış bu tabloyu ortaya çıkarmış durumda. Son haftalarda emtia fiyatlarında yaşanan gerileme bir miktar kaygıları azaltsa bile küresel boyutta yaşanan enflasyonun beklenenden yüksek ve uzun sürme ihtimali önemli bir risk olarak karşımızda duruyor. Türkiye ekonomisi ise 2021 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olarak yılı tamamlamaya aday görünüyor. Yüzde 9’un üzerinde bir ihtimal çift haneye ulaşabilecek bir büyüme tahmin ediyoruz. Bu tabloya en büyük katkı ihracat artışımızdan geliyor. Pandemi sürecinde ihracatımızın dünya ihracatı içerisindeki payının yüzde 1 artması, ülkemizin rekabet gücünün çok net bir şekilde gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Denizcilik piyasaları

Kıran, “Denizcilik piyasalarına baktığımızda dünyadaki tedarik zincirlerindeki sorunların devam etmesi maliyet baskısını arttırırken, küresel olarak yüksek ve beraberinde azalan talep piyasalarda çalkantılara neden oluyor. Küresel ekonomideki yavaşlamanın açık bir sonucu olarak denizcilik piyasalarında son bir aydır kayda değer düşüşler gözlemliyoruz. Düşüşün ana adresini ise kuru ve dökme yük piyasası oluşturuyor. Baltık Kuru Yük Endeksi 7 Ekim 2021 tarihi itibarıyla 5650 değerini alarak son 10 yılın zirvesini görmüştü. Bu noktadan itibaren hızla düşerek 9 Kasım’da 2805’e gerileyen endeks, böylelikle son bir ayda yüzde 50.4 değer kaybetti. Bu endeks içerisinde yer alan gemi kiralama bedellerine baktığımızda capesize dediğimiz tonajda yüzde 41.5, panamaxta yüzde 26.4, supramaxta yüzde 31, handysize’da yüzde 23.1 kayıp yaşandığı görülmekte. Capesizeda gemi kiralama bedelleri geçtiğimiz hafta sonunda 23750 dolarlara kadar geriledi. Limanlarımızdaki hareketlilik devam etti. 2021 yılının Ocak-ekim döneminde eleçlenen yük miktarı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 5.5 artarak 434.2 milyon tona yükselmiştir. 1 taraftan Temmuz 2001 itibariyle 1000 groston ve üzeri dünyanın en büyük filosunu kontrol eden ülkeler listesine baktığımızda ise ülkemiz 15’inci sıradaki yerini korumaktadır. Türk sahipli filomuz ocak-Temmuz 2021 arası 6 aylık dönemde 28.9 DWT’den yüzde 1’lik bir yükselişle 29.2 DWT’ye ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Karbon ayak izi

Bugünlerde dünyanın odaklandığı bir konu olduğunu hatırlatan Kıran, “Önümüzdeki süreçte özellikle denizcilik sektöründe büyük değişimlere öncülük etmeye aday en önemli gündem maddesi olan iklim değişikliği konusunda da önemli toplantılar birbirini izliyor. Bu toplantılardan ilkinde geçtiğimiz ayın sonunda aralarında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı dünya liderleri Roma’da düzenlenen G20 Zirvesi’nde bir araya gelerek küresel ısınmayı bir buçuk derecede sınırlama ana hedefine bağlılıklarını teyit etmişlerdi. Bu konuda çok önemli bir toplantı olan Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi 26. taraflar konferansı İskoçya'nın Glasgow şehrinde devam ediyor. Odamız tarafından da yakından takip edilen toplantılarda Denizcilik sektörünün daha önce hiçbir KOP konferansında yer almadığı kadar dikkate alındığını müşahede ediyoruz. Bu çerçevede sektörün ana temsil kuruluşları olan uluslararası deniz Ticaret Odası, Baltık Uluslararası Denizcilik Konseyi tarafından denizciliğin geleceği şekillendirmek başlıklı 1 konferans düzenlenmiştir. Söz konusu toplantı denizcilikte karbonsuzlaştırmayı geliştirmek için halihazırda yenilikçi çözümlere yatırım yapan deniz taşımacılığı ve enerji sektörü temsilcilerini bir araya getirmiştir. Denizcilik sektörünün paydaşları, yeşil teknolojilerin geliştirilmesine yönelik yatırım eksikliğinin, Denizcilikte karbonsusuzlaştırma hedeflerine ulaşmanın önündeki en büyük tehdit olduğu konusunda uyarıda bulunmuştur. Katılımcılar tarafından araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırmanın yolları belirlenmeye çalışılmış, dünya genelindeki emisyonların yaklaşık yüzde 3’lük kısmından sorumlu olduğu belirtilen denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmak için. Halihazırda devam etmekte olan projeler hakkında bilgi sağlanmıştır. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri karşısında denizcilik sektörü, daha verimli teknolojiler ve daha düşük emisyonlu yakıtlar kullanarak yenilenebilir enerjiden oluşturulan yeni sıfır karbonlu yakıt kaynaklarına geçerek ve dekarbonizasyon taahhüdünü gerçekleştirmek için dördüncü sevk sistemleri devrimini gerçekleştirmeye çalışmakta ve sektörümüz tarafından takip edilmektedir. Ayrıca denizcilik sektöründe inovasyonu hızlandırmak için ICS tarafından kısa bir süre önce sektörün karbonizasyonuna yardımcı olabilecek 265 örnek projeyi tanımlayan deniz taşımacılığı için 0 emisyon planını yayınlanmış, sektörümüzün bilgisine sunulmuştur. Bahse konu raporda bu projeleri finanse etmek için tahmini maliyetin 4.4 milyar dolar olacağı öngörülmektedir. Yine KOP26 kapsamında; IMO, ICS, BIMCO uluslararası petrol ve gaz üreticileri birliği tarafından biyolojik kirlenme, IMO Anktant Birleşmiş Milletler ticaret ve sanayi kalkınma konferansı tarafından gelişmekte olan ülkelerde 0 karbon içerikli yakıtlar toplantıları düzenlenmiştir. Danimarka önderliğinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya Fransa, Norveç Panma’nın da aralarında bulunduğu 14 ülke, 2050 yılında denizcilikten 0 emisyon için bir bildiri yayınlayarak 2050 yılında 0 karbon emisyonu için IMO nezdinde harekete geçilmesi, 2030 ve 2040 yılları için alt hedeflerin belirlenmesi için çağrıda bulunmuştur. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün sera gazları stratejisinin 2023 yılında yeniden gözden geçirileceği belirtilirken, 2050 yılı ile 0 karbon sera gazı emisyon hedefinin kaçınılmaz olacağı görülmektedir. KOP 26 iklim Zirvesi'nin sonuçlarını dikkatle takip edip sektörümüzü bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede 18 Kasım perşembe günü 14-16 saatleri arasında odamız danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel’in sunumuyla Denizcilik Sektörünün Yeşil Dönüşümüne Uyumu konulu webinar Zoom üzerinden yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Marmara Denizi ve adaların korumaya alınması

Tamer Kıran, “Yine dikkatle takip ettiğimiz bir başka gelişme ise hepinizin bildiği gibi Marmara Denizi ve adaların özel çevre koruma bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Sektörümüzü yakından etkileyeceği aşikar olan bu karara ilişkin gelişmeleri de çok yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim” dedi.

Piri Reis Üniversitesi’nin mali yapısı hakkında bilgiler veren Kıran, “2 yıldır Kasım ayı meclis toplantımızda odamızın en önemli eseri ve en büyük katkıyı sağladığı Piri Reis Üniversitesi’nin mali yapısı hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bugün de son 1 yıllık süreçte üniversitede geldiğimiz durumu bilginize sunmak, neler yaptığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Okulumuz, 2021-2022 akademik yılına 1434 yeni öğrenci kaydı yaparak bu sayıyla geçen yılın rekorunu da tekrar kırmış olduk. Toplamda 5646 öğrenci ile başlamıştır. Akademik personel sayımız 285, idari personel sayımız 141, taşeron işçi sayımız 77’dir. Üniversitemizin sahip olduğu varlıklar aynen durmaktadır. Hiçbir varlık satışı yapılmamıştır. 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla 5 milyon 316 bin lira KDV alacağı, 36 milyon 925 bin 861 lira öğrenci vadeli öğrenim ücreti alacaklarımız, 1 milyon 875 bin Euro Ziraat Bankası bloke hesabında blokeli olarak nakit ve Katar eğitim projesinden önümüzdeki 2 yıl içinde gelecek 19 milyon 250 bin Euro alacağımız var” dedi.

Vira Haber