'Denizdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Milgem Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri’ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis’in İlk Kaynak Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, “Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Milgem Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız" dedi.

"Burgazada korvetimiz bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ediyoruz. MİLGEM Projesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen Burgazda korvetimiz ülkemize, milletimize, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"HAYDUTLARA MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ"

En geç 2020'de Kınalıada'yı da Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan hadiseler, diğer hususlar kadar ülkemizin denizde de güçlü olması gerektiğini hatırlatmıştır. Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır.Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasbedilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz.Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur.Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız.

"ANLAMLI BİR MESAJ VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye daha önceden elindeki filoyu bile yurtdışında yaptırırken bu başarının önemi anlaşılacaktır. MİLGEM projesinin ilk gemisi olan Heybeliada'yı Preveze deniz savaşının yıl dönümünde denize indirerek anlamlı bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Denizdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız. Biz mühendislerimize güvendik, teknisyenlerimize, araştırmacılarımıza,akademisyenlerimize, subaylarımıza en önemlisi de girişimcilerimize güvendik. Dünyanın en üst ligindeki ülkelerle rekabet edeceğimiz ürünler çıktı. Türkiye'yi adeta denize ayak basmayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz.

"HER GEÇEN YIL DAHA İYİ NOKTALARA ULAŞACAĞIZ"

Ankara'da geçtiğimiz hafta lazer testlerine şahitlik ettik. İnsansız hava araçları konusunda ilk 5-6 ülke içindeyiz. Atak helikopterleri öne çıkıyor. Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden 35'lere indirdi. Dost ve kardeş devletlerden başlayarak, dünyadaki pek çok ülkelerin ilgi alanına bizim çalışmalarımız giriyor. Daha 3 hafta önce Pakistan'a teslimi yapılan denizde ikmal gemisi de gurur verici çalışmalardan biridir. İnşallah bu alanda her geçen yıl hem kendi ihtiyacımız hem de ihracat konusunda daha iyi noktalara ulaşacağız.

teknisyenlerimize, araştırmacılarımıza,akademisyenlerimize, subaylarımıza en önemlisi de girişimcilerimize güvendik. Dünyanın en üst ligindeki ülkelerle rekabet edeceğimiz ürünler çıktı. Türkiye'yi adeta denize ayak basmayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz.

"HER GEÇEN YIL DAHA İYİ NOKTALARA ULAŞACAĞIZ"

Ankara'da geçtiğimiz hafta lazer testlerine şahitlik ettik. İnsansız hava araçları konusunda ilk 5-6 ülke içindeyiz. Atak helikopterleri öne çıkıyor. Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden 35'lere indirdi. Dost ve kardeş devletlerden başlayarak, dünyadaki pek çok ülkelerin ilgi alanına bizim çalışmalarımız giriyor. Daha 3 hafta önce Pakistan'a teslimi yapılan denizde ikmal gemisi de gurur verici çalışmalardan biridir. İnşallah bu alanda her geçen yıl hem kendi ihtiyacımız hem de ihracat konusunda daha iyi noktalara ulaşacağız.

"ÜLKEMİZ BU ALANDA 6. KONUMDADIR"

Savunma sanayini ne kadar geliştirirsek diğer noktalarda da o kadar ileri gideceğimiz açıktır. Bu alanı önümüzdeki dönemde daha fazla destekleyeceğiz. 4 şirketiyle savunma sanayi konusunda dünyanın en iyilerine giren ülkemiz bu alanda 6. konumdadır. KOBİ'lerimiz esnek ve dinamik yapılarıyla en önemli gücümüzdür. Yerlileşme hedeflerimizi KOBİ'lerimizle hayata geçiriyoruz.

"KALKINMA KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR"

Savunma sanayimizin bir katkısı da beşeri bütçemizi güçlendiriyor olmasıdır. Özellikle genç mühendislerimiz için gerçekten çok çok geniş bir alan inşa ediyoruz. Beşeri sermayemizi önümüzdeki yıllarda daha da güçlendireceğiz. Savunma sanayi olunca tüm sektörler için kalkınma kaçınılmaz hale geliyor. Askerlerimize bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimizi ifade ediyorum.

1000 yıldır gözlerini kırpmayan şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Karada, denizde havada görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum. Burgazada korvetimizin ülkemize, ordumuza, tüm personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. MİLGEM projesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Vira Haber