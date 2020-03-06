'Denizin incileri' Kadınlar

'Denizin İncileri" panelinin açılış konuşmasını yapan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye'nin geleceğinin kadınların elinde olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada her şey kadının eseridir" sözünü hatırlattı. Öztürk, bu sözün kendi için çok önemli olduğunu belirterek kadınlara hitaben, "İyi ki varsınız, iyi ki varlar" dedi.

“KADINLARIN KARAR MEKANİZMASINDA OLMASI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR”

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptaonoğlu, denizciliğin zihinsel ve fiziksel olarak emek istediğini vurguladı.

Kadının doğasıyla birebir örtüştüğünü söyleyen Kaptanoğlu, “Kadınların karar mekanizmasında olması siyasetten sosyal sorumluluğa kadar her şeyi değiştiriyor. İş dünyası da hükümetler de kadının istihdama etkin katılımına ortam sağlayacak adımlar atıyor. Cinsiyet eşitliği kavramını rakamlardan ibaret görmemeliyiz. Kadınlar denizcilik sektöründe çok başarılılar. Sadece görünür değiller. Kadınlara fırsat verildiğinde başarıları ortadadır" dedi.

“KADINLARIN OLMADIĞI TOPLUMDA GELİŞME OLMAZ”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Grubu İcra Kurulu Başkanı Diane Arcas Göçmez, en fazla kadın çalışanı olan şirket olmaktan gurur duyduklarını, dünyada 1.2 milyon denizci bulunduğunu ancak bu oranın yüzde 2'sinin kadınlardan oluştuğunu ifade etti.

Bu rakamın artmasını istediklerini belirten Göçmez, "Kadınların olmadığı toplumlarda gelişme beklenemez. Biz şirket olarak kendi üzerimize düşeni başardık. Şirketimizde yüzde 41 oranında beyaz yakalı kadın personelimiz var. Filomuzda toplam 50 kadın çalışan var. Bu sayıyı daha da artıracağız. Hem iş insanı hem de kadın olarak kadınların fırsat eşitliği yakalayarak tüm sektörlerde yönetici pozisyonlarda yer almalarını ümit ediyorum" dedi.

Toplantıda daha sonra Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, konuşmacılara plaket takdim etti.

Vira Haber