Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e yükseldi
Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 63 bin 794'e çıktı." ifadelerini kullandı.
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
VEFAT SAYISI 14 BİNİ AŞTI
Dün deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te son gelişmeleri aktardı. Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 14'e, yaralı olarak kurtulanların sayısının 63 bin 794'e yükseldiğini duyurdu.
"OHAL BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Meclis'te 3 aylık OHAL ilanını yapacağız. Böylece OHAL TBMM oylamasıyla yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : deprem, kahramanmaraş deprem, deniz ulaşımı, AFAD
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