Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Bölgeden son durumu aktaran Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e ulaştı. 75 bin 523 vatandaş kurtarıldı. Ayrıca bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine başka illere gönderilmiştir" diye konuştu.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: "Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma yardım çalışmalarına destek veriyor. İster istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Sayıları 100 binlerce ifade edecek kişi çalışmalarda görev aldı. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir."

Vira Haber