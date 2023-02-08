Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605’e yükseldi
AFAD, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından 29 bin 605 kişinin vefat ettiğini açıkladı.
AFAD’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın devamı şöyle:
”▪️ Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana gelmiştir.
▪️ Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233.320 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır.
▪️ SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 15.55 itibarıyla 29.605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
▪️ Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir.
▪️ Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.
▪️ 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır.
▪️ Kızılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar/ mobil mutfak, 86 ikram aracı ve 33 seyyar/mobil fırın 83 Banyo/Çamaşır ünitesi sevk edilmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtılmaktadır.
▪️ Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 2.552 personel ve 384 araç sevk edilmiştir.”
Vira Haber
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