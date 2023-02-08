Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605’e yükseldi

AFAD’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın devamı şöyle:

”▪️ Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana gelmiştir.

▪️ Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233.320 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır.

▪️ SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 15.55 itibarıyla 29.605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

▪️ Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir.

▪️ Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

▪️ 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır.



▪️ Kızılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar/ mobil mutfak, 86 ikram aracı ve 33 seyyar/mobil fırın 83 Banyo/Çamaşır ünitesi sevk edilmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtılmaktadır.

▪️ Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 2.552 personel ve 384 araç sevk edilmiştir.”

Vira Haber