Derin Denizlerde Boru Döşeme Gemisi ‘Castorone' Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme işlemini yapacak olan ‘Castorone' isimli gemi, saat 08.45'te Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı Kuzey-Güney yönlü saat 06.30 ile 18.30 arası gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemiye, boğaz geçişi sırasında ‘KIYEM-1', ‘Kurtarma-4', ‘Kurtarma-17', ‘Kurtarma-18' ve ‘Türkeli' römorkörleri eşlik etti. ‘Castorone' isimli geminin yarın Filyos limanında olması bekleniyor. Gemi, Karadeniz Gaz Sahası 2. faz için 155 kilometre boru döşeyecek.

Vira Haber