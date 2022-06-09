DESAN Tersanesi ve V Denge Temsilcileri Vira Haber’e Görüş Bildirdi

Atina’da iki yılda bir düzenlenen ve Yunan denizcilik endüstrisi ile uluslararası taşımacılık uzmanları için en büyük buluşma yeri olan Posidonia 2022 Uluslararası Gemicilik Fuarı 6 – 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

DESAN Tersanesi

Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde kurulu üç tesisi ile gemi bakım onarım ve yeni gemi inşa faaliyetlerini sürdüren Desan Tersanesi de fuardaki yerini aldı.

Son yıllarda askeri gemi yapımına yönelen ve Türkiye’nin ilk acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarını Türk Deniz Kuvvetleri envanterine kazandıran Desan Tersanesi Genel Müdürü Bahadır Demirdağ, fuara dair değerlendirme yaptı.

Kendileri açısından fuarın gayet keyifli ve yoğun geçtiğine değinen Demirdağ, Türkiye’nin tamir ve bakım, onarım süreci anlamında kazançlı bir yıl geçirdiğini ifade etti. Demirdağ, fuarın Türkiye’ye ve denizcilik sektörü paydaşlarına faydalı olması temennisinde bulundu.

INSB Class

INSB Class Türkiye Temsilcisi, V Denge Deniz Teknolojileri Kurucusu ve aynı zamanda Epik Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi olan İhsan Altun ise çeşitli milletlerden insanları görmenin bir fırsat olduğunu kaydederek şöyle devam etti: “İnsanlar çok uzun bir sessizlikten sonra birbirlerinin hedeflerini, yapılan yenilikleri, ticaretin nereye doğru evrildiğini ve teknolojik gelişimleri görmek istiyorlar. Bu doğrultuda bizlerde fikirlerimizi çeşitli arkadaşlarla paylaştık, onların fikirlerini aldık. Bazı yerlerde onlar bizi etkiledi; bazı yerlerde ise biz onları etkiledik.”

Çalışmalarını genel olarak Türkiye’de yapmak istediklerini söyleyen Altun, “Yurtdışından çok Türk tersaneleri ile çalışıyoruz. Ruslarla çok uzun süreli iş birliğimiz var. Ama Rus tersanelerinden çok kendi ülkemizde, kendi gemi inşa pratiğimizle bu işi yapmak istiyoruz. Burada da o fikirleri paylaştık. Yeni ürünlere baktık. Biliyorsunuz Yunanlar denizcilikte çok iyi pozisyon alıyorlar. Onlar ne tarafa doğru pozisyon alıyorlar sezmeye çalıştık. Bizim açımızdan çok verimli bir fuar oluyor” diye konuştu.

Vira Haber / Özel Haber