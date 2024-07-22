Doğuş Marine Services, D-Marin Turgutreis’te hizmete başladı

Satış, satış sonrası hizmetler ve yedek parça alanında müşterilerine premium hizmet sunmayı hedefleyen Doğuş Marine Services, D-Marin Göcek ve Didim’den sonra Bodrum’da da hizmet vermeye başladı.

Doğuş Marine Services, Bodrum D-Marin Turgutreis içerisinde yer alan yeni hizmet noktasında yat ve yelkenlilere servis ve bakım hizmeti sunuyor. Ayrıca birçok uluslararası markanın distribütörlüğünü üstlenerek, Novamarine, Audi Aerofoils, Scania Power Solutions, Mercury, Suzuki Marine, Cummins ve Nanni markalarının yetkili satış ve servis noktası olarak da hizmet veriyor.

Premium Hizmet ve Teknolojik Altyapı

D-Marin Turgutreis Marina’da konumlanan Doğuş Marine Services, modern ve yeni ekipmanlarla donatılmış atölyesinde teknelerin tüm motor, mekanik, elektrik/elektronik bakım ve onarım hizmetlerini sağlıyor. Ayrıca, botların denizden karaya alınması ve denize indirilmesi gibi hizmetler de sunuluyor.

Doğuş Marine Services, 260 metrekarelik alana sahip yeni hizmet binasında, tekne sahipleri için konforlu bir lounge alanı da bulunuyor.

Deneyimli teknisyenlerden oluşan Bodrum ekibi, eğitimli ve profesyonel kadrosuyla müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlıyor. Teknik ve müşteri ilişkilerinde yüksek hizmet kalitesini otomotiv sektöründen denizcilik sektörüne taşıyan Doğuş Marine Services, sektörde güvenilirlik esaslarına dayanan bir hizmet anlayışı benimsiyor.

Sektörün İhtiyaçlarına Yönelik Çözümler

Doğuş Marine Services, Bodrum’daki yeni hizmet noktasıyla sektördeki ihtiyaçlara uygun çözümler sunarak, denizcilik tutkunlarının beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Çekek alanına hakim bir lokasyonda bulunan hizmet noktası, marina merkezine de yakın bir konumda yer alıyor. Bu sayede, tekne sahiplerine hızlı ve etkili çözümler sunuluyor.

Doğuş Marine Services Direktörü Mustafa Murat Uluer, Bodrum D-Marin Turgutreis’te açtıkları yeni hizmet noktasının, müşterilerine denizcilik alanında en üstün hizmeti sunma taahhüdünün bir yansıması olduğunu belirtti. Uluer, deniz tutkunlarına en ileri teknolojiler ve uzman kadrolarıyla hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti. Doğuş Otomotiv’in, beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunma vizyonu ile hedeflerinin denizcilik sektöründe kalite ve güvenin sembolü olmak ve müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutmak olduğunu vurguladı.