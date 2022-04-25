DÜNYA DENİZCİLİĞİNDE İLK OLACAK ‘VENTOVERSE’ NFT KOLEKSİYONU 29 NİSAN’DA HAYATA GEÇİYOR

Vento Denizcilik’in 10’uncu kuruluş yıldönümünde açıkladığı Ventoverse NFT Koleksiyonu 29 Nisan’da meraklıları ile buluşacak. “Çevreye Yatırım” olarak açıklanan projenin fikir babası Vento Denizcilik Kurucu ortağı Seçkin Yılmaz. Şirketin diğer ortağı Teoman Mustafa Akyol tarafından da heyecanla desteklenen projede son aşamaya gelindi. 8 farklı tipteki 1973 adet gemiden oluşacak koleksiyonla ilgili bilinmeyenleri Kaptan Seçkin Yılmaz anlattı.

Yaklaşık 4 ay önce, NFT ekosisteminde olan birkaç yakın tanıdığı ile sohbeti sırasında, son dönemlerde sıklıkla duyduğu NFT’ler hakkında sorular sorduğunu ve aldığı yanıtların çok dikkat çekici olduğunu vurgulayan Seçkin Yılmaz, tanıdıklarının uzun zamandır NFT alıcı ve satıcılarına hizmet sunduklarını ve uluslararası firmalara Web3 tabanlı projelerde destek olduklarını söyledi. Seçkin Yılmaz; “Bu konuşma sırasında hayalimde, farklı denizlerde bulunan, farklı gemi tiplerine sahip NFT gemi filosu yapma fikri canlandı. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, bir denizcilik firmasının dünyada daha önce böyle bir koleksiyon çıkarmadığını fark ettik. Bu fikrin daha önce hiç yapılmamış olması bizi çok heyecanlandırdı ve hızlı bir şekilde aksiyon alarak gemi türlerimizi, beyaz bayrak olarak tabir ettiğimiz gruptan bayraklarımızı ve renklerimizi seçerek koleksiyonumuzu hazırlamaya başladık” dedi.

KOLEKSİYON 1973 ADET GEMİDEN OLUŞACAK, ARALARINDA ÖZEL GEMİLER DE OLACAK

Oluşturdukları koleksiyonun bir hikayesi olmasına çok önem gösterdiklerinin altını çizen Seçkin Yılmaz, bu yüzden de 1973 sayısını belirlerken 1973 yılında IMO tarafından kabul gören MARPOL Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak farkındalık yaratmak istediklerini vurguladı. Yılmaz; “Bu projeyle nasıl bir fayda sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde, sektörün kanayan yarası olan deniz kirliliği ile mücadeleye destek olma fikri, bizim gibi denizi seven ve önem veren insanları oldukça heyecanlandırdı. Koleksiyonumuz toplam 8 farklı tipteki 1973 adet gemiden oluşacak. NFT’lerimiz General Cargo’dan LNG’ye, Cruise gemisinden Bulk Carrier’e kadar sektörümüzde bilinen 8 farklı ticarigemi tipini barındıracak. Gemilerimiz 16 farklı bayrak ile dünya üzerindeki farklı denizlere yelken açmış olacaklar” şeklinde konuştu.

Koleksiyonda bazı özel gemiler de olacağını ifade eden Seçkin Yılmaz şunları söyledi:

“Bu özel gemilerin sayısı toplam 10 adet. Ben açıkçası o gemileri ‘ikon gemi’ olarak adlandırıyorum. Örneğin 29 Nisan’da çıkacak ilk 100 gemi arasında 2 tane ikon gemi bulunuyor. Bu gemilerden biri Titanic, diğeri ise bizler için büyük anlam taşıyan Bandırma Vapuru. Özetle, bu 10 adet NFT dünya denizcilik tarihinde yer etmiş ve kaderleri değiştirmiş gemilerden oluşacak”.

NFT KOLEKSİYONUNDAN ELDE EDİLECEK GELİR DENİZLERİN TEMİZLİĞİ İÇİN KULLANILACAK

NFT’lerin dijital ortamda yatırım aracı olarak kullanıldıklarını söyleyen Seçkin Yılmaz, “Ventoverse NFT koleksiyonumuz istediğimiz ilgiyi görürse ki, buna sonuna kadar inanıyoruz, elde edilen gelirin bir kısmı deniz kirliliği ile mücadele eden firmalara ve sivil toplum kuruluşlarına aktarılacak” dedi. Yılmaz; “Ulusal ve uluslararası deniz kirliliği ile mücadele eden firmalar ile iletişime geçerek kendilerine projemizi anlatacağız ve hedeflerimizi kendileri ile paylaşacağız. En büyük motivasyonumuz evimiz olarak gördüğümüz deniz ve okyanuslarımızı temizlemek, temiz tutmak ve bu konuda bir farkındalık yaratmak” şeklinde konuştu. Seçkin Yılmaz şöyle devam etti: “29 Nisan 2022 tarihinde ventoverse.com internet sitemizde çıkacak olan NFT gemi koleksiyonumuz belirli adımlarla satışa sunulacak. İlk adımımız 100 geminin dijital armatörlerine ulaşması olacak. Sonrasında ise 100-250 aralığındaki gemiler ile adım adım 1973 adet gemiyi tamamlıyor olacağız. Süreç içerisindeki tüm detaylar www.ventoverse.com internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek”.

Koleksiyondaki gemilerin fiyatları ile ilgili bilgi veren Vento Denizcilik Kurucu Ortağı Seçkin Yılmaz; “Gemilerimizin fiyatları belirlendi ve çok yakında internet sitemiz ventoverse.com’da açıklanacak. Tüm fiyat detayları projemizin başlangıç tarihinde Ethereum ağında bulunan, “Smart Contract” adı verilen bir anlaşmada belirtiliyor olacak. Proje süresince ilerleyiş bu “Smart Contract” üzerindeki taahhütler çerçevesinde devam edecek. Projenin her adımında, ücretler bir önceki adıma göre artacak; yani projeye erken katılım daha avantajlı hale geliyor olacak. Örnek vermek gerekirse; ilk 100 geminin satış fiyatı 0,04 ETH iken, 100-250 arasındaki gemilerin satış fiyatı 0,06 ETH olacak. Sonraki adım ise 0,08 ETH olarak devam edecek. Gemi NFT’lerimizi mint etme ve satın alma sürecine ait tüm detaylar ise yine internet sitemiz www.ventoverse.com’da yer alacak” dedi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK CAMİAMIZIN BU TİP PROJELERİ DESTEKLEYECEĞİNE İNANIYORUZ

Proje açıklandıktan sonra aldıkları geri dönüşlerin beklentilerin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Seçkin Yılmaz; “Her ne kadar bu hibrit düzene yeni yeni alışıyor olsak da, yeni nesil bu konulara çok ilgili ve hakim. Denizcilik sektöründe yenilikçi firmaların, gençlerin ve tabii denizi seven tüm meslektaşlarımızın projeye ilgisinin olacağına, projemizin ses getireceğine ve ilginin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Sadece denizcilik sektörü değil, tüm yenilikçi büyük sektör oyuncuları NFT koleksiyonlarını hazırlıyorlar veya farklı dijital çalışmaların içerisinde yer alıyorlar. Aslında bu bilgiler sır değil, her gün büyük aktörlerin yenilikçi haberlerini okuyoruz. Sosyal bir hedefimizin de olduğunu düşünürseniz, bu inovatif adımı doğru bir zamanda attığımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yılmaz şöyle devam etti: “Açıkçası beklentimiz büyük bir farkındalık yaratmak. Denizlerimiz her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Sadece denizler ile de sınırlı değil, iklim değişikliği dünyanın farklı bölgelerinde olumsuz etkilerini gösteriyor. Çocuklarımıza kötü bir gelecek miras bırakmak istemiyorsak, bireysel ve kurumsal olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeli, daha yaşanılır bir dünya için elimizden geleni yapmalıyız”.

Seçkin Yılmaz; ulusal ve uluslararası denizcilik camiamızın bu tip projeleri desteklemesi ve dünyamızın geleceğine yönelik yatırım yapılacak farklı projeler üzerinde çalışılması gerektiğine inandıklarının altını çizerek sözlerini noktaladı.