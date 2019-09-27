Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün her yıl farklı bir temayla lanse ettiği Dünya Denizcilik Günü’nü bu yıl “Denizcilik Topluluğunda Kadınları Güçlendirmek” temasıyla 26 Eylül 2019 saat 13.00’te Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda düzenlediği etkinlikle kutladı. Etkinliğe Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, Tıp Fakültesi Dekanı Murat Celiloğlu, İzmir Liman Başkanı Ahmet APAK, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Şube Müdürü Orçun Tuncer, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Orçun Erbayraktar, Denizcilik Sektörü Temsilcileri, Öğretim Elemanları ve Öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, törende ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Deveci konuşmasında, Türkiye’de dünya denizcilik gününün ilk kez 1993 yılında o zamanki adıyla “Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu” bünyesinde kutlanmaya başladığını belirtti. Dünya Denizcilik Günü’nün aynı zamanda Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile aynı haftaya rastladığını belirten Deveci, geçmişten bu güne vatanımız için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, denizci şehitlerimizi rahmetle andı, kahraman gazilerimize de sonsuz minnet duygularını ifade etti. Bu yıl Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından temanın “Denizcilik Topluluğunda Kadının Güçlendirilmesi” şeklinde sunulduğunu ve bu temanın denizcilik camiası açısından çok önemli bir tema olduğunu aktaran Deveci, bu temayla verilmek istenen mesajın, kadınların denizcilik camiasında güçlendirilmesi yönünde bir bilinç ve farkındalık oluşturma, denizcilik mesleği ve topluluğunda kadınların daha fazla temsil ve üst konumlarda istihdam edilme, böylelikle de denizciliğin ve toplumun daha ileri noktalara taşınması olduğunu belirtti. Toplumun birçok alanında olduğu gibi, son 30 yılda denizcilik alanında da kadınların, denizde gemilerde kaptan ve başmühendis olarak, karada ise limanlarda ve denizcilik işletmelerinde üst düzey yönetici ve girişimci olarak çok büyük başarılara imza attıklarını, artık denizciliğin sadece erkek egemen bir meslek olmadığını, kadınların bu meslekte daha fazla temsil edilmeleriyle sektörün daha da dinamik ve etkin hale geleceğini ifade etti. Denizcilik Fakültesindeki kadınların istatistiksel durumu ilgili olarak Deveci, Fakülte personelinden toplam akademik personelin %31’inin, idari ve destek personelinin %46’sının, toplam öğrencilerin %22’sinin kadın olduğunu belirtti. Fakülteden mezun olan toplam 2700 mezunun ise 500’ünün kadın mezun olduğunu aktaran Deveci, Fakültenin yetiştirmekte olduğu kadın öğrenci sayısının her yıl giderek artmakta olduğunu ifade etti.

Etkinlikte Fakültenin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Fatma Ersöz, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Kitack LİM’in 2019 yılı Dünya Denizcilik Günü mesajını okudu. Ardından söz alan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Cennet Özlem Bilir Fidan konuşmasında, Kitack LİM’in mesajında da belirttiği gibi, kendisinin de bir hikâyesi olduğunu, bu hikâyede kendisine destek olan çok sayıda insan olduğunu ve hepsine teker teker minnettar olduğunu belirtti. Denizcilik mesleğinin herkes için zorluklarla dolu bir meslek olduğunu vurgulayan Fidan, bu yolda eşinin desteklerine vurgu yaparak kendisine teşekkürlerini iletti. Bugüne kadar üzerinde emeği olan ailesine de şükranlarını ileten Fidan, denizlerde kadını güçlendirmek için her kesime belirli sorumlulukların düştüğünü ve bu sorumlulukların yerine getirilmesiyle kadının denizlerde daha da güçlü olacağını umduğunu belirtti.

Etkinliğin ikinci konuşmacısı Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu kaptan Gülsüm Güneşen Yıldız, konuşmasında bu mesleğin her alanında artık kadının yer aldığını, kadını istihdam eden şirketlerde verimliliğin daha fazla olduğunu vurgulayarak, kadın ve erkek arasında denizcilik mesleğinin icrası noktasında bir fark kalmadığını, kadınların yer yer bu mesleği erkeklerden daha iyi tanımladığını belirtti. Bundan sonrası için de kadınların denizcilik sektöründe başarılı olması için sorumluluklarının bilincinde olduğunu vurgulayan Yıldız, toplumda cinsiyet eşitliği algısının bu sorumluluklarının gerçekleştirilmesinde yardımcı rol üstlendiğini belirtti. Kendi hayat hikâyesinden kesitler sunan Yıldız, bu mesleğin bir cinsiyeti olmadığını, aklı olduğunu, aklını kullanan herkesin bu mesleği doğru bir şekilde yapabileceğini belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Mezunu Melike Aysu Gürgan konuşmalarında kendisinin okula başladığı dönemlere atıfta bulunarak, şimdiki öğrencilerin ve mezunların daha fazla imkâna sahip olduğunu, Fakülte mezunları olarak çok sıkı bir dayanışma içerisinde olduklarını ve öğrencilere de daima her konuda destek vermeye hazır olduklarını anlattı. Kadın olmanın denizcilik mesleğinde birtakım zorlukları olduğunu belirten Gürgan, bilginin sektörde büyük bir güç olduğunu, öğrencilerin yaşam boyu araştırma ve öğrenme ve azimle çalışarak bu güçlüklerin üstesinden gelebileceğini, denizcilik mesleğinde son zamanlarda artık kadının öneminin fark edilmeye başlandığını belirtti.

Dünya Denizcilik Günü’nü kutlama etkinliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci’nin konuşmacılara teşekkür belgelerini takdimiyle sona erdi.

Vira Haber