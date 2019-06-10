Dünya tekne üretiminin kalbi Sirena Marine ile Orhangazi'de atacak

Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan Kıraça Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine; Bursa Orhangazi’deki tersanesinde yerli üretimiyle Türkiye için dünya çapında katma değer yaratmaya devam ediyor. Motoryatta Euphoria ve Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi Sirena Yachts, yelkenlide ise Azuree olmak üzere üç markasını kendi know how’ıyla üretip dünyanın dört bir yayına ihraç ediyor.

Orhangazi’nin ismini tüm dünyaya duyurdu

Orhangazi denince akla ilk gelen isim olan Sirena Marine; katma değer yaratan milyon dolarlık tekneleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Tamamen yerli üretim yapan Sirena Marine; 630 kişinin çalıştığı Bursa Orhangazi’deki tesisinde, mobilya üretimi dahil her şeyi kendi bünyesinde çözümleyerek dünyadaki rakiplerine göre daha uygun fiyata, kaliteli tekneler üretip satabiliyor. Türkiye’deki ilk seri tekne üreticisi olmasına rağmen sahip olduğu bu entegre ekosistem sayesinde dünyada hiçbir seri üretim yapan markanın sunamayacağı opsiyonları da müşterilerine sunabiliyor.

Avrupa’dan Amerika’ya, dünyada dört bir yanına tekne ihraç ediyor

Avrupa’dan, Amerika’ya, Japonya’dan İsveç’e kadar dünyanın çok farklı bölge ve ülkelerine, kurduğu bayilik sistemiyle tekne ihraç eden Sirena Marine; kalitesi ve tasarımı ile tekne tutkunlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Geçen yıl İsveç’e yelkenli tekne satmayı başaran Sirena Marine; dünyanın en kaliteli teknelerinin üretildiği İskandinav ülkelerindeki tekne severlerin de güvenini kazanmış bulunuyor. Uzak Doğu gibi henüz tekne kültürünün oturmadığı bir pazarda Japonya ve Tayland gibi ülkelere dahi tekne ihraç edebilen Sirena Marine; ağırlıklı olarak İtalya, Fransa ve Almanya pazarına yaptığı tekne satışlarını ilerleyen dönemde Çin, Rusya ve Avustralya gibi pazarlara da yaymayı hedefliyor.

Önümüzdeki 5 yılda, 5 yeni model üretecek

2018’i 40 milyon Euro ciro ile kapatan Türkiye’nin lider seri yat üreticisi Sirena Marine, 2019’da 30 adet motoryat ve 12 adet yelkenli satmayı hedefliyor. Sirena Marine, bugüne kadar 400’ün üzerinde motoryat ve 90’ın üzerinde de yelkenli tekne üretti. Dünyanın önde gelen tekne tasarımcılarının yeteneğini, Sirena Marine’in üretim deneyimi ve mühendislik alanındaki bilgi birikimiyle birleştiren Şirket, her sene yeni bir model ve ebatları büyütme hedefiyle model ailesini genişleterek, gelecek 5 yılda, 5 yeni model üretmeyi planlıyor.

Vira Haber