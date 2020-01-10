Dünya'nın ilk “Hidrolik Hibrit” römorkörü inşa edildi

Dünyanın ilk LNG ile çalışan römorkörü ile dünyanın ilk otonom gemisini başarı ile teslim etmiş olan Sanmar, bu sefer de Caterpillar Propulsion firması ile beraber geliştirilen bu inovasyon ile daha düşük emisyon değerlerine ve daha az yakıt tüketimine sahip olacak. ABS tarafından klaslanan römorkör, tamamen bilgisayarlı modelleme ile üretildi.

İki adet ana makine ile bir adet yardımcı makinenin, planet dişlilere entegre bir dişlikutusu ve buna bağlı hidrolik pompa ve motorların bir yazılım ile kontrol edilmesinden oluşan sistem, Sanmar’ın yurdışında büyük satış başarısı göstermiş Boğaçay serisinin 38. kardeşine uygulandı.

24m boyunda, 70ton çekme gücünde olan, kendi ekseni etrafında dönebilen pervane sistemine haiz olan Boğaçay, saatte 2500 tonluk bir yangın söndürme kapasitesine sahip. Çok yüksek teknolojili seyir ekipmanları ile donatılan römorkör, çekme gücünü her yöne verebilmekte ve bu gücü sıfırdan yüzde yüze kadar kademesiz bir şekilde iletebilmektedir.

Aynı zamanda lisanslı bir römorkörcülük ve kılavuzluk hizmeti firması olan Sanmar, Boğaçay XXXVIII römorkörünü İzmit Körfezi’ndeki filosuna katmaktadır.

İzmit Körfezi’ne gelen ve ülkemizin artan ticareti ile her geçen yıl gemilerin yanaştırma ve kalkışında itme-çekme hizmeti verecek olan Boğaçay römorkörü, ülkemizde verilen römorkörcülük hizmetinin uluslararası standartlarının çok üzerinde güvenli, çevreci ve hassasiyetle yapılmasını sağlayacaktır.

Sanmar AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün:

“Bir diğer güzel haber ise, hibrit römorkörünün yerini alacağı Boğaçay XXXI isimli römorkörün, Meksika’ya ihraç edileceği. Hem ülkemizin filosu gençleşmekte, hem yeni römorkörlerimiz daha yüksek teknolojiye sahip olmakta, hem ar-ge çalışması gerçekleşmekte, hem de ülkemiz döviz kazanmakta ve ihracatımız artmaktadır. Rolls-Royce grubu ile LNG ve otonom teknolojisi, Caterpillar grubu ile “Hidrolik Hibrit” teknolojisini römorkörlerde geliştiren bir tersane olarak, dünya devlerinin bizimle bu tip arge projelerinde takım olmalarından dolayı gurur duyuyoruz. Dünyanın ilk LNG römorkörleri Norveç’te, ilk otonom römorkörü Danimarka’da hizmete girdi. İlk “Hidrolik Hibrit” ise Türkiye’de hizmete giriyor. Türk işçisi, Türk mühendisi, Türk Gemi İnşa Sanayi ve Türk denizcileri ne kadar gurur duysa azdır.”

Teknoloji:

Sanmar Tersaneleri olarak dünyanın ilk doğalgazla (LNG) çalışan römorkörü ve dünyanın ilk otonom römorköründen sonra yine dünyada ilk kez bir gemide uygulanacak olan Caterpillar AVD (Advanced Variable Drive) “Hidrolik Hibrit” gemi projesini üretti.

İleri teknoloji içeren projelerin parçası olmayı gelenek haline getiren Sanmar Tersaneleri bu sayede Türkiye’deki mühendislik bilgi ve tecrübenin artışının yanı sıra ülke tanıtımına da ciddi katkı sağlamaktadır.

Son yıllarda sektörde popüler olan dizel elektrik hibrit çözümlerine alternatif olan Caterpillar AVD sistemi mekanik hibrit bir çözümdür. Yatırım maliyetleri açısından avantajları kara taşıtlarında tecrübe edilmiş bir teknoloji olması sebebiyle diğer alternatif hibrit çözümlerine karşı avantajları olan bir çözümdür.

Bu hidrolik hibrit gemi sevk teknolojisinin gemilerdeki ilk uygulamasında Caterpillar Marine, Borusan Güç Sistemleri ve Sanmar Tersaneleri ortak çalışma içine girdiler.

Kanadalı dizayn firması Robert Allan Ltd tarafından Sanmar için özel tasarlanan Ramparts 2400SX römorköründen müşteri talebi doğrultusunda değişik tahrik sistemleriyle 37 adet üretmiş olması sebebiyle bu yeni sevk sistemi için en uygun tasarım olduğuna karar verdi.

Sanmar tersanelerinde inşası devam eden serinin 38. üyesi,bu serinin ilk hidrolik hibrit sevk sistemiyle donatılmış modeli olacaktır.

Sadece şu anda bu serinin iki adeti İtalya ve İskoçya’ya teslim edilmek üzere seyir halindedir.

Bu liman operasyonları için optimize edilmiş kompakt römorkör tasarımı, 70 ton çekme kapasiteli ve yangınla mücadele (Fi-Fi Seviye 1) yeteneğine sahiptir. Standart 70ton modelinde ana itme sistemi olarak 2 adet Caterpillar 3516C ana dizel bulunurken, bu AVD sistemi avantajıyla, aynı 70 ton çekme gücüne 2 adet Caterpillar 3512C ana dizel makine ve hem ikincil hibrit enerjiyi hem de Fi-Fi pompasını çalıştıran bir C32 yardımcı dizel makinayla ulaşılmaktadır.

AVD sistemi geminin dizel makinelerinin hızından bağımsız olarak pervanelerin hızını ayarlama imkanı veren tamamen entegre bir tahrik çözümüdür. Bu entegre sistem ana parçası olan planet dişli sayesinde, pervane hızı kesintisiz olarak değiştirilebildiği gibi ileri-geri manevra geçişine de fırsat vermektedir.

Konvansiyonel şaft güç aktarma hattında tek bir giriş (makina) tek bir çıkışa (pervane) bağlanır. Ancak Caterpillar AVD entegre bir tahrik sistemi olup,birden fazla giriş (makine) özel planet dişli grubu vasıtasıyla tek bir çıkışa (pervane) bağlanmasına olanak vermektedir. Bu tasarım sayesinde pervane hızı makine hızlarından bağımsız olmasının yanı sıra daha düşük güç ihtiyacına göre giriş (makina) seçimi olanağını sağlar. Bu sayede üstün performans ve en elverişli yakıt verimliliğine ulaşılmaktadır.

Optimize edilmiş makine çalışması ve kullanımı, geminin daha verimli yük noktalarında çalışmasını ve düşük yüklerde daha küçük yardımcı makineden (Caterpillar C32) faydalanmasını sağlayarak önemli miktarda yakıt tasarrufu sağlar. Buna karşılık, ana makinelerin (Caterpillar 3512) çalışmaması, aşınmayı ve yıpranmayı azaltır ve bu nedenle makinelerin ve bileşenlerinin kullanım ömrü boyunca servis ve bakım masraflarını (OPEX) azaltır.

Sanat Ve Teknoloji:

Römorkörler çok güçlü ve yüksek manevra kabiliyetli gemilerdir. Limanlara yanaşan ve kalkan gemilerin manevra kabiliyetleri sınırlı olduğu için römorkörlerin yardımı ile bu işlemi yaparlar. Bu operasyon kılavuz kaptan yönetiminde yapılır.

Günümüzde yüksek teknoloji ve teknik mükemmeliyet için sadece mühendislik hedeflerinin tutturulması yeterli değildir. Çevre, işgüvenliği ve çalışan konforu da önem taşır. Bütün bu unsurların üzerine ek olarak ürünün estetiği de çok önemlidir. Tasarım estetiği insanların hayatını daha güzel kılmaktadır.

İşte bu sebepten Sanmar, Bogacay XXXVIII isimli römorkörü çevreci olduğu için yeşil renge boyamayı tercih etmiş ve üzerine doğayı ve sanatı temsil eden çiçekler koymuştur.

Römorkörün üzerindeki çiçekler, ünlü ressam Andy Warhol’ın (1928-1987) Flowers isimli eserinden esinlenilmiştir. Warhol yaşadığı dönemde baskı ve seligrafi sanatını kullanarak modern sanata yön vermiştir. Warhol’un çiçekleri esasında çok basit bir figür olarak betimlenen çiçek yapraklarının, endüstrileşmenin en çok hissedildiği 60 ve 70’li yıllarda, yapay renklerle de olsa hala güzel olabileceğinin örneğidir.

İnovasyon, teknoloji, performans, çevreye saygı, estetik ve sanat, Bogacay XXXVIII römorköründe

Sanmar Kimdir?

Sanmar, 1976 yılından beri, römorkörlerin inşası ve işletilmesiyle dünyanın çeşitli ülkelerine römorkörcülük ve kılavuzluk hizmetleri sunmaktadır. Sanmar’ın şu an aktif olarak liman filo operatörü olarak römorkörcülük ve kılavuzluk hizmeti sağlamakta, römorkör üretmekte ve ihraç etmekte, acil durum deniz kirliliği müdahele hizmeti sağlamakta ve kimyasal tanker işletmektedir.

Tuzla ve Altınova’da kurulu iki tersanesinde şu ana kadar 200’ün üzerinde römorkör inşa etmiş ve bunların 150’den fazlasını ihraç etmiştir.

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği değerlerine göre, bu alanda yıllık toplam ihracat miktarı açısından 2015 yılından beri ilk 5 ihracatçı içinde olmuştur.

Başarılarla dolu bir iç piyasa geçmişi, şirketi uluslararası arenada rekabet etme yönünde cesaretlendirmiştir. Bugün gelinen noktada, daha büyük hedefleri gerçekleştirmek üzere, tecrübelerini denizcilik sektörü ile küresel seviyede paylaşmaktadır. Sanmar’ın uzun yıllar içerisinde edindiği tecrübe ve uzmanlıkla üretilen 200’ün üzerinde römorkör şu sıralar Türk ve uluslararası sularda hizmet vermektedir.

Şirket bir yandan uluslararası piyasalarda römorkör üretim ve satış hacmini arttırırken, filosundaki 25 adet römorkör ile İzmit, Nemrut, Samsun, Mersin ve Aliağa Limanlarında lisanslı römorkörcülük hizmeti, Samsun limanında da kılavuzluk hizmeti vermektedir.

Sanmar, Türkiye’de gemi inşa sektörünün kalbinin attığı Tuzla ve Altınova’daki teknoloji harikası iki tersanesinde gemi inşaatı işlerini yürütmektedir. Geçtiğimiz 20 yılda Sanmar, içlerinde Norveç Statoil Terminali’nde hizmet veren ilk LNG tahrikli 2 adet escort römorkör ile Kopenhag Limanı’nda hizmet veren dünyanın ilk otonom römorkörü olan Svitzer Hermod’un da içinde bulunduğu 200’ün üzerinde römorkörün teslimatı gerçekleştirdi. Sanmar 2015 yılından bu yana yıllık ortalama 24 adet römorkör inşa etmekte ve teslim etmektedir.

Yangın günveliği ve çevre koruma konusunda yüksek standartlar ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki en üst seviyeyi sağlamak, Sanmar’ın gemi inşa felsefesindeki en önemli önceliğidir. Sanmar’ın milyonda 2,1 ( 0.0000021) kayıp zamanlı kaza frekans oranı şirketin dünya standartlarındaki güvenlik seviyesinin en önemli göstergesidir.

Sanmar Tuzla Tersanesi, yılın her vakti 8 adet römorkörün inşaasına el verecek şekilde, 144 metre uzunluğunda 16 metre genişliğinde ve 23 metre yüksekliğinde kapalı alanı ve rıhtımı ile, ünlü Tuzla Tersaneler bölgesinin merkezinde konuşlanmıştır.

Sanmar Altınova tersanesi 26.000m2 kapalı üretim alanı ile birlikte toplam 50.000m2 alan üzerine kurulmuştur. Tersane altyapısı en üst düzey iş sağlığı ve güvenliği ile çevre ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenerek yüksek teknoloji kullanılarak oluşturulmuştur. Sanmar dünyanın en ‘’yeşil’’ tersanelerinden biri olmayı ve iş sağlığı ve güvenliğinde rol model olmayı hedeflemektedir.

50nin üzerinde, alanlarında uzman ve dinamik Gemi İnşaatı, Elektrik, İnşaat ve Makine mühendislerinden oluşan Mühendislik ekibi, çok tecrübeli mürettebat ve formenleri ile yaklaşık 1200 çalışanıyla, Sanmar sektör beklentilerinin ötesinde teknolojinin ve kalitenin limitlerini zorlamaktadır.

Sanmar’ın özel gemiler üretmesinde, 3D (Üç Boyutlu) dizayn & modelleme ekibinin, boru donatım ve elektrik sistemleri departmanlarının, çelik donatım ve boya mühendislerinin, tecrübeli planlama ve kalite kontrol mühendislerinin koordineli çalışmalarının payı çok büyüktür.

Sanmar ürettiği teknelerin sadece garanti periyotlarını gözlemleyen değil, aynı zamanda üretilen teknelerin yaşam süreleri boyunca onları takip eden bir satış sonrası ekibini de bünyesinde bulundurmaktadır.

Sanmar, Türkiye’nin en eski özel römorkör işletmecisidir. Ortalama 3 yaşında olan, 25 römorkör ve 10 pilot & palamar bottan oluşan genç ve güçlü filosu ile günümüzde de hizmet vermeye devam etmektedir. Sanmar en son teknoloji ekipmanları ve tecrübeli, iyi yetiştirilmiş mürettebatı ile Türkiye kıyılarında İzmit, Nemrut, Mersin ve Samsun limanlarında römorkörcülük ve kılavuzluk hizmetleri vermektedir.

Sanmar’ın ‘’römorkör işletmecisi, römorkör üreticisinden ne bekler’’ sorusunun cevabını çok iyi bilmesinin doğrudan sonucu olarak, Sanmar onlarca yıldır römorkör işletmeciliğini başarı ile yürütmektedir. Sanmar, bu özel römorkörlerin üreticisi ve işletmecisi olmaktan gurur duyuyor.

Boğaçay Xxxvıı Teknik Özellikler:

Advanced Variable Drive (AVD) Dünyanın ilk Hidrolik Hibrit Römorkörü

Dizayn

• Robert Allan Ltd, Ramparts 2400SX Serisi, Detay Dizayn ve İmalat Dizaynı Sanmar Dizayn ofisi

Temel Özellikler

• Tam Boy =24.40 m

• Genişlik =11.25 m

• Çeki Gücü =70 ton

Ana makineler

o 2 adet Caterpillar 3512 ( 1765KW ) ve 1 adet Caterpillar C32 ( 1081 KW )

Jeneratorler

o 2 adet Caterpillar C4.4 (99 ekW 400V)

Tank Kapasiteleri

• Yakıt =72.400 litre

• Tatlı Su =10.800 litre

Çeki Vinci ve Çeki Kancası

DMT çekme vinci, frekans kontrollu çift tamburlu elektrikli. 270 metre 48 mm çapındaki halat ile operasyona uygun. Data hidrolik DTH 70-130P çekme kancası

Seyir ve Navigasyon Ekipmanları

Radar , GPS , DGPS , Echo Sounder, AIS, Manyetik pusula, Navtex, Autopilot, BNWAS, GMDSS A1 + A2

Kamaralar & Mürettebat

6 kişik personel kullanımına uygun birinci sınıf malzeme ve ekipmanlar ile donatılmıştır.

Yangın Söndürme Kapasitesi

1 adet 2500m3/saat kapsitesindeki yangın pompası yardımı ile tüm klas kuruluşlarının Fi Fi 1 yangın söndürme isterlerini karşılamaktadır.

Usturmaçalar

W ve D tipi Ermaksan marka usturmaçalar

Klass ve Notasyonlar

ABS, ✠A1, Towing Vessel, ✠AMS, ABCU, UWILD, Unrestricted Service, QR. Adamsız Makine Dairesi

Teknik detaylar Ve AVD Hidrolik Hibrit Sistem Çalışma Prensibi

AVD tahrik sistemine sahip römorkörlerin çalışma modlarıyla ilgili güç akışı senaryoları Şekil 1’de detaylı şekilde görülmektedir.

Modlardaki çalışma süreleri, ortalama bir liman römorkörünün, toplam çalışma süresine oranla ifade edilmektedir. Bu yüzdeler, genel olarak liman içi römorkörlerde benzerlik göstermesi nedeniyle hesaplamalarda bu değerler baz alınmıştır.

1. Transit Modu : Ana makineler (CAT 3512) devreye girmeden sadece yardımcı makina (C32) çalıştırılarak hem iskele hem de sancak AVD dişli kutuları üzerinden pervanenin güçlerinin %20'sine kadar güç aktarılabilmektedir. Bu yöntemle, ilgili pervanelerin dönme hızları, maksimum hız aralıklarının [-60..0 .. +% 60] arasında kesintisiz kontrol edilebilmektedir. Toplam çalışma süresinin %78'ini bu modda geçirme eğilimindedir.

2. Çalışma Modu : Ana makinaler çalışırken (CAT 3512) yardımcı makine (C32) durdurulmaktadır ve hem iskele hem de sancak AVD dişli kutularına maksimum yüzde 80'e kadar güç sağlar. Bu, ilgili pervanelerin dönme hızlarını, maksimum hız aralıklarının %-60 ile %+100'ü arasında kesintisiz kontrol sağlar. Toplam çalışma süresinin %19'unu bu modda geçirme eğilimindedir.

3. Takviye Modu (Boost, Bollard Pull) : Ana ve yardımcı makineler aynı anda çalışır durumdayken AVD dişli kutuları vasıtasıyla %100 güç aktarımı sağlanır. Ana ve yardımcı makinelerin toplam gücü, maksimum belirtilen bollard pull performansını sağlamak için birleştirilmiştir. Pervane hızları hala %-60 ile %+100'lük tam hız aralığında kesintisiz olarak kontrol edilir. Toplam çalışma süresinin % 2’sini bu modda geçirme eğilimindedir.

4. Fifi Yangın Modu : Ana ve yardımcı makine çalışır. Tahrik gücü ana makineler tarafından çalışma modunda olduğu gibi sağlanırken yardımcı makine gücü kavrama vasıtasıyla yangın söndürme pompası için güç üretmektedir. Toplam çalışma süresinin % 1'ini bu modda geçirme eğilimindedir.

AVD için Yeni Pervane Kontrol Kumandası

ASD (Azimut) tipi pervaneli gemilerde astern (geri) yön manevralarında pervaneneler kendi eksenleri etrafında 180 derece çevirerek sağlanırken, Caterpillar AVD sistemi pervaneyi çevirmeden pervane bıçaklarının dönüş yönünü değiştirerek (şanzımanlı pervane sistemlerindeki gibi) geri manevra olanağı sağlanmaktadır.

Toplam gücün % 60'ını ters yönde bu şekilde kullanılabilir olması, Azimut pervanelerdeki (crash stop) ani çarpma durma süresini azaltırken, düşük güçte geri ve ileri yönde hızlı yanıt veren manevralar sağlayarak hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Çevresel faydalar

Standart liman römorkör operasyonları için kabul edilen çalışma süresine göre hesaplanan yakıt kullanım oranlarına ve yenilikçi gemi tasarımına dayanarak, Boğaçay XXXVIII için yıllık bazda karbondioksit salınımını yaklaşık 200 ton azalması beklenmektedir.

Römorkörlerin, daha çok liman içlerinde yani şehir merkezlerine yakın yerlerde çalışması sebebiyle bu teknolojinin, iklim değişikliği ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi konularında olumlu etkisi beklenmektedir.

Sadece Bogacay Serisi Römorkörlerin İhrac olduğu ülkeler:

İsim Tipi Güç KW Çekme Kapasitesi Ton Inşa Yılı Ülke ZEYCAN Y ASD tugboat 2x1765 60 2013 TURKEY SVITZER HANNE ASD tugboat 2x1765 60 2014 PERU SVITZER TYNE ASD tugboat 2x1765 60 2013 UK BOĞAÇAY IV ASD tugboat 2x1765 60 2014 TURKEY SHAHEEN 2020 ASD tugboat 2x1765 60 2015 UAE PALAEMON ASD tugboat 2x2000 67 2014 TURKEY TURCHIA ASD tugboat 2x2100 70 2014 ITALY BOĞAÇAY VIII ASD tugboat 2x2350 80 2015 TURKEY BOĞAÇAY IX ASD tugboat 2x2350 75 2015 TURKEY HERCULES ASD tugboat 2x2240 75 2015 SRI LANKA BOĞAÇAY XI ASD tugboat 2x2240 75 2016 TURKEY SVITZER AMSTEL ASD tugboat 2x1765 60 2015 HOLLAND ASYAPORT BARBAROS ASD tugboat 2x1765 60 2015 TURKEY ASYAPORT KUMBAG ASD tugboat 2x1765 60 2015 TURKEY BOĞAÇAY XV ASD tugboat 2x1765 60 2015 TURKEY JABAL YABSA ASD tugboat 2x2100 70 2016 UAE JABAL AL BIDIYA ASD tugboat 2x2100 70 2016 UAE JABAL AL AQQAH ASD tugboat 2x2100 70 2016 UAE GARIP Y ASD tugboat 2x2100 70 2016 TURKEY IVINDO ASD tugboat 2x2100 70 2016 GABON BOĞAÇAY XXI ASD tugboat 2x1765 60 2016 TURKEY SVITZER MONTE CRISTI ASD tugboat 2x2100 70 2016 DOMINICAN REPUPLIC SVITZER CATUAN ASD tugboat 2x2100 70 2016 DOMINICAN REPUPLIC MIP 2 ASD tugboat 2x1765 60 2016 TURKEY BEDIA SAFI ASD tugboat 2x1765 60 2016 TURKEY KITTIWAKE ASD tugboat 2x1765 60 2017 UK SUPERMAN ASD tugboat 2x2100 72.05 2017 UK BOĞAÇAY XXVIII ASD tugboat 2x1765 60 2017 TURKEY MIP 3 ASD tugboat 2x1765 60 2016 TURKEY CELAL SAFI ASD tugboat 2x1765 60 2016 TURKEY BOĞAÇAY XXXI ASD tugboat 2x2100 70.1 2018 TURKEY CITTA DI SALERNO ASD tugboat 2x1765 60 2017 ITALY BOĞAÇAY XXXIII ASD tugboat 2x1765 60 2018 TURKEY BOĞAÇAY XXXIV ASD tugboat 60 2020 ITALY BOĞAÇAY XXXV ASD tugboat 2x2350 75 2019 ITALY BOĞAÇAY XXXVI ASD tugboat 2x2100 70 2018 TURKEY

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