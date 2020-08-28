Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Toplantısının Konuğu Oldu

Türkiye'de Mavi Vatan kavramının kurucularından kabul edilen emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi'nin meclis toplantısında denizcilik sektörüyle ilgili önemli ifadelerde bulundu.

MAVİ VATAN KAVRAMININ ÖNEMİNİ GÖRMÜŞTÜNÜZ

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr.Kürşat Bal başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına video konfernas yöntemiyle katılan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’in konuşmasının ardından söz aldı.

Gürdeniz, “Bundan bir buçuk yıl önce ‘Mavi Vatan Akdeniz’in önemini görüp bizleri bir panele davet etmiştiniz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinde düzenlenen programda bu konuyu detaylıca ele almış, tartışmıştık” dedi.

“Denizciliğe Etkisi”

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz kaynaklarının sektöre etkisinden bahseden Gürdeniz, "Bu gelişme dolaylı olarak denizciliği ve ticareti de yakından ilgilendiriyor.

TUZLA BÖLGESİ SANAYİ MERKEZİ OLACAK

Önümüzdeki dönemde çok büyük bir Offshore Endüstrisi çıkacak. Yani nasıl Rotterdam, Kuzey Denizi'nde bulunan doğal gaz ve petrol rezervlerinin Offshore endüstrisinin merkezi olduysa, İzmit Körfezi, Tuzla Bölgesi, Karadeniz'de önümüzdeki dönemde kurulacak sanayi sistemlerinin merkezi olacak.

TERSANECİLER BUNA GÖRE HAZIRLIK YAPMALI

Buna hazırlık yapmak lazım. Mersin Offshore endüstrisinin merkezi olmalı. Bunu Doğu Akdeniz'de diyordum, şimdi de diyorum. Kocaeli Bölgesi artık olmalı değil, olacak. Yani tersaneciler buna göre hazırlık yapmalı.

Bu yepyeni bir endüstri Türkiye için. Yani oradaki Offshoringler nasıl kurulacak? Bu sanayiyi, Offshore endüstrisini kurmamız, altyapısını oluşturmamız gerekir. Artık sırf bu alana kendini adamış tersanelere, Karadeniz Bölgesi'nde Sakarya sahasına yakın endüstri bölgelerine ihtiyaç olacak. Bunu baştan söyleyelim. Diğer taraftan Karadeniz'deki bu buluş tabi ki boru hatlarıyla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye gelecekte, bundan 10 yıl, 20 yıl sonra ihracatçı olursa zaten altyapısı hazır.

"BU KEŞİF TÜRKİYE'Yİ EKONOMİNİN MERKEZİNE OTURTACAK"

Meclis toplantısında konuşan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel de Karadeniz’de doğal gaz keşfi ile ilgili düşüncelerini aktardı:

“Türkiye gündeminin en önemli konusu, Karadeniz’deki doğal gaz keşfi. Kamuoyuna da açıkladığımız gibi, bize ait olan sondaj gemileri ile Akdeniz ve Karadeniz’de olmamız ve daha sonra yaptığımız keşif tarihin akışını değiştiren büyük bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğumuzu açıklaması ve 2023 yılı itibariyle bu doğal gazın kullanılacağını kamuoyuna duyurması, Türkiye’nin enerji alanındaki makûs talihini değiştirecek bir gelişmedir.

Bu keşif, Türkiye’yi sadece jeopolitik olarak değil, aynı zamanda ekonomik olarak da dünyanın merkezine oturtacak bir adımdır” dedi. Oldukça verimli geçen toplantıda meclis üyelerinin sektörel sorunları da yanıtlandı. Dilek ve temennilerle son buldu.

Vira Haber