Erbil’de silahlı saldırı, en az üç Türk diplomat hayatını kaybetti

Irak Kürt Bölgesel yönetiminden iki güvenlik yetkilisine dayandırılan habere göre kimliği belirsiz silahlı kişiler, diplomatların yemek yediği bir restorana ateş açtı.

Irak devlet televizyonu ve Türk medyası saldırıda ölenlerden birinin Türk konsolos yardımcısı olduğunu duyurdu.

Saldırı Türkiye’nin Erbil konsolosluğuna yakın bir noktasındaki Kırklar caddesi üzerinde bulunan bir restoranda gerçekleşti.Saldırı esnasında Türk konsolos yardımcısı ve iki konsolosluk çalışanı da restorandaydı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu belirtildi. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

Açıklamayı yapan Erbil İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nezhet Abdulgani olay yerinde emniyet güçlerinin çalışma yapmakta olduğunu, silahlı iki kişinin yakalanması için çalışma başlattığını söyledi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi, Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz" denildi.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN YOLLAR KAPATILDI

Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu. Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi. Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil’den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Vira Haber