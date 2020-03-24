EvdeKal Türkiye En İyi 10 Filmi İzle

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs etkisi iki haftadan bu yana Türkiye’yi de etkisine almış durumda. Ülke çapında salgınla ilgili birçok önlem alındı ve hala alınmaya devam ediyor. #EvdeKal Türkiye hastagi ile vatandaşların evlerinde kalması öneriliyor. Peki evdeyken hangi filmleri izleyebiliriz. İşte sizin için seçtiğimiz 10 Film önerisi. Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız bizden söylemesi.

1-ÇİZGİLİ PİJAMALI ÇOCUK

Yönetmenliğini Mark Herman’nın üstlendiği Çizgili Pijamalı Çocuk, II. Dünya Savaşı sırasında bir Alman askerinin 8 yaşındaki çocuğu ile toplama kampı Auschwitz'deki bir Yahudi çocuğun arkadaşlığını ele alan filmdir.

2-CENNETİN ÇOCUKLARI

Cennetin Çocukları 1997 İran yapımı dramatik filmdir. Özgün adı Bacheha-Ye Aseman olan film, İngilizce konuşulan ülkelerde ve uluslararası gösterimlerde Children of Heaven adıyla gösterime sunulmuştur. Bu duygu yüklü film, yoksul bir ailenin çocukları olan Ali ve Zehra isimli iki küçük kardeşin öyküsünü anlatıyor.

3-HAYAT GÜZELDİR

Hayat Güzeldir, İtalyan yönetmen Roberto Benigni'in yönettiği 1997 yapımı İtalyan drama filmidir. II. Dünya Savaşı zamanında karısı ve oğlu ile birlikte Yahudi kamplarına götürülen Yahudi bir babanın ve peşinden giden İtalyan bir annenin, çocuğunu korumak için yaptığı sayısız özveriyi anlatıyor.

4-YEŞİL YOL

Yeşil Yol 1999 yapımı dram filmidir. Yönetmeni ve senaristi Frank Darabont'tur. Film Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Film, En İyi Film Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

5-SİYAH KUĞU

Siyah Kuğu, Darren Aronofsky'nin yönettiği 2010 çıkışlı, Amerikan yapımı psikolojik gerilim ve dram türlerindeki filmdir. Filmde konu edilen gösterinin, masum Beyaz Kuğu ve şehvetli Siyah Kuğu rollerinin ikisini de canlandıracak bir balerine ihtiyacı vardır. Bir dansçı, Nina (Portman), Beyaz Kuğu için mükemmel bir seçim iken; Lily (Kunis) ise Siyah Kuğu'nun kişiliğine sahiptir. Lily ve Nina rekabete girdiğinde Nina kendisinin karanlık yanını keşfeder. Film gerçek bir yaşam hikayesidir.

6-BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ (HACHIKO)

987 Japon drama filmi. Seijirō Kōyama'nın yönettiği film, Ueno'nun ölümünden sonra bile ustası Profesör Ueno'ya sadık bir Akita köpeği olan Hachikō hakkında trajik, gerçek bir hikaye.

7-THE PIYANIST

Piyanist; 2002 yılında çekilmiş, yönetmenliğini Roman Polanski'nin yaptığı, senaryosunu Ronald Harwood'ın, Wladyslaw Szpilman'ın hayatını anlattığı kitabın üzerine kurduğu Almanya-Birleşik Krallık-Fransa-Polonya ortak yapımı dramatik filmdir. Wladyslaw Szpilman Polonyalı başarılı bir piyanisttir. II. Dünya Savaşı'nda Almanların Polonya'yı işgal etmesiyle hayatı kâbusa döner. Yahudi olduğu halde şans eseri toplama kamplarına gitmekten kurtulur ve Varşova'nın varoşlarında yaşamaya başlar. Daha sonra Wilm Hosenfeld isimli bir Alman subayının yardımıyla hayatta kalmayı başarır.

8-CINDERELLA MAN

Cinderella Man lakabıyla tanınan ünlü boksör James J. Braddock'un gerçek yaşam öyküsüne dayanan film, Braddock ve ailesinin ABD'deki Büyük Ekonomik Kriz yıllarında yaşadıkları sıkıntılı yılları ve verdikleri büyük yaşam mücadelesini konu ediniyor.

9-ATEŞBÖCEKLERİNİN MEZARI

Drama en sarsıcı animasyonlardan biri olarak kabul edilir. Roger Ebert filmi şimdiye dek yapılmış en güçlü savaş karşıtı filmlerden biri olarak nitelendirir. Animasyon tarihçisi Ernest Rister filmi Steven Spielberg'in Schindler'in Listesi yapıtı ile karşılaştırarak, gördüğü en içten animasyon film olduğunu belirtmiştir.

10-SCHINDLER’IN LİSTESİ

Schindler'in Listesi, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi'nin hayatını kurtarmasını konu alıyor.

Vira Haber